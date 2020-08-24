請改道！台北松山文創園區樹木復育工程　這三個出口輪流階段性關閉

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)台北松山文創園區為提供給民眾更好的場域自24日起進行樹木復育工程，近忠孝東路四段553巷內的1號、2號及3號入口會輪流進行階段性封閉。

松山文創園區指出，為打造生態環境，提供市民更多遊憩及體驗服務，遠雄巨蛋事業股份有限公司自8月24日起至9月15日期間，進行臺北文化體育園區受保護樹木回植及復育工程，施工範圍靠近忠孝東路四段553巷內松山文創園區2號及3號入口區域。

園區考量施工範圍廣、工期較長，為減少施工對市民出入、交通安全影響，施工期間階段性封閉松山文創園區1號、2號及3號入口，園區官網及現場設置施工時間及出入動線引導、車輛提前改道行駛等告示，減少施工期間所造成不便。

【管制範圍與通行替代出入口懶人包】

出入管制範圍:

松山文創園區1號出入口，於8月24日(一)至8月26日(三)封閉。 松山文創園區2號出入口，於9月3日(四)至9月15日(二)封閉。 松山文創園區3號出入口，於8月30日(日)至9月15日(二)封閉。

通行園區替代出入口:

管制範圍期間市民前往松山文創園區，建議由5號出入口通行。 1號出入口封閉期間，園區進駐及辦公單位通勤，建議由3號入口通行。 2號、3號出入口封閉期間，建議改由1號出入口通行。



(圖/松菸)