「全球最幸福國家」芬蘭設計展台灣登場　工藝、視覺、服裝多面向深度解析北歐人文

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣設計研究院以芬蘭為題推出最新展覽，從芬蘭現代主義建築之父、 更有北歐設計之父之稱的Alvar Aalto貫穿全場，從工藝、視覺、服飾等多面向深度解析北歐設計，自即日起台灣設計館04展區展至11/8止。

台灣設計研究院每年都會舉辦一場歐洲國家的設計大展，今年來到北歐，再度與設計觀察家龔維德攜手， 協同曾於芬蘭工作的產品設計師高贈穆，前進「 世界上最幸福國家」的芬蘭，剖析為什麼2012年世界設計之都在芬蘭赫爾辛基。

台灣設計研究院表示，北歐各國設計風格因當地文化的不同而呈現細微差別，瑞典偏簡約、 丹麥以人為本、芬蘭親近自然講求創新和親和力。 芬蘭設計不僅是一個美的物件， 而是一種無縫融入日常生活的思維模式。

芬蘭赫爾辛基於2012獲 選成為世界設計之都，以「開放的赫爾辛基－把設計嵌入生活」 為活動口號，充分代表芬蘭設計與日常生活的結合，芬蘭連續三年獲選「世界上最幸福國家」。

在芬蘭可以很輕易地接觸到自然環境，凍土、湖泊、 樺木與極光都培養了當地人獨特的美學素養， 芬蘭設計師就在這樣的環境下得到源源不絕的設計靈感與啟發。 策展人從自然生活與設計師的連結出發， 將芬蘭生機勃發的自然環境、特有的生活畫面、 工藝的製程環繞展場，營造獨特的芬蘭氛圍。



北歐設計之父Alvar Aalto設計位於展覽入口處(圖/台灣設計研究院)



Alvar Aalto湖泊玻璃器皿(圖/台灣設計研究院)

展覽從北歐設計之父Alvar Aalto（阿爾瓦・阿爾托 1898-1976） 、 也是芬蘭現代主義建築設計之父說起。他的設計作品經久不衰，從1 930年代起，至今仍受芬蘭家家戶戶喜愛，經典作品更享譽國際。 其全面以使用者為中心的概念，重新詮釋現代主義。 Alvar透過人文的設計表達自然抽象本質， 也帶來觸感和視覺雙重感受，更奠定芬蘭設計的方向。 甫踏入展場即可看見他受全球設計迷熱愛的經典之作—— 1937年以芬蘭湖泊形態設計的Savoy Vase （Iittala 1881-湖泊玻璃器皿）。

此外，在主展台， 策展人精選展出17位芬蘭設計師與3位曾接受芬蘭教育的台灣設計 師的作品，呈現芬蘭設計的脈絡與樣貌，包含平面、插畫、 字體設計、產品設計、傢俱設計等面向。透過作品的總體色彩串連，從展場入口到尾端，由黑、白、 灰漸漸轉為彩色，呼應了芬蘭在四季當中明顯不同且多變的色彩。

除了大師經典，也可見新生代設計師的創作，像是Kaj Franck設計的芬蘭人的國民餐具—居家品牌Arabia 的Teema餐具組就是最好的代表；展場後方則是芬蘭國寶級印花布藝設計品牌，其為1951年成立的Marimekko足以代表芬蘭服飾及居家產品的風尚；芬蘭設計傢俱的代表品牌Artek，最廣為人知的Stool 60三腳圓凳，椅腳由Alvar以獨特的曲木技術製成，是一張跨越半世紀仍然暢銷的經典椅也參展。

展覽期間也特別規劃芬蘭設計相關活動，推出一系列講座與工作坊，相關報名與展覽最新資訊，請密切關注松菸口官網最新消息及台灣設計館粉絲頁。