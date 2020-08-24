金雞母！受惠於5G、人工智慧及半導體 台灣科學園區上半年營收成長逾12%破1兆

受惠於5G、人工智慧及高速運算等半導體產品需求暢旺，以及疫情增加在家工作與遠距教學需求，帶動科學園區上半年營收達新台幣1兆3681.05億元，較去年同期成長12.24%，成長率也是2008年以來的新高。

上半年三大科學園區營業額皆為正成長，預計今年全年營業額成長達8%；出口額為1兆440.31億元，較去年同期成長10.08%；就業人數來到28萬5027人，較去年成長2.8%。營業額、出口額與就業人數同步創下歷史新高紀錄。

科技部長吳政忠表示，今年上半年受到疫情的影響，外界都很關心科學園區的營運，整體而言還是成長的，主因為5G、人工智慧跟半導體產業的需求，並沒有因疫情而中斷，半導體產業的表現相當好，加上積體電路產業營業額占整體科學園區營業額的72%，有望帶動今年整體持續成長。

科學園區6大產業中，上半年營業額成長最強勁的是電腦及周邊產業，成長達79.01%，受惠智慧電視、音箱等產品普及下，提供無線網路模組成長新動能，路由器在家庭與企業聯網趨勢下，產品需求穩定。

其次為積體電路產業，成長18.65%，受惠於5G、人工智慧、高速運算等半導體高階產品需求續增等因素，其中，台積電一家公司營業額就占上半年科學園區營業額的40.94%；再來是生物技術產業，成長18.40%，受惠於政策推動醫療器材持續成長，疫情帶動檢測試劑需求量增加，設備及試劑價格也漲價，帶動營業額成長。

現更傳台積電再度出手收購廠房，擴大台南地區布局，斥資新台幣48.4億元，向瀚宇彩晶購買興建中的廠房及附屬設施，估計今年來已斥資100億元收購廠房，為未來擴產做準備。

吳政忠表示，生物技術產業上半年營業額雖然只有164億元左右，但仍持續成長，接下來到2030年，台灣在精準醫療產業絕對有機會。

不過，部分產業仍受到波及。精密機械產業衰退17.15%，光電產業衰退10.93%，通訊產業衰退1.06%。

展望下半年，科技部表示，雖受美中貿易戰及疫情影響，但是5G應用、人工智慧、物聯網、車用電子、高速運算及生物辨識等新興商機陸續擴散，廠商研發高階產品陸續上市，都有利維繫科學園區出口續航力。

三大科學園區中，竹科上半年營業額為5660.94億元、成長10.26%；中科4330.57億元、成長17.02%；南科3689.53億元、成長9.99%。