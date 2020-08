戀夏500、全面啟動國際巨星募集台灣美照　台中歌劇院、桃園新竹市長熱烈響應

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 以電影「戀夏500」、「全面啟動」、「黑暗騎士:黎明昇起」走紅全球的好萊塢男星喬瑟夫高登李維(Joseph Leonard Gordon-Levitt)24日徵求網友分享台灣美照,為特別企劃Lost in Taiwan做準備。

國際知名男星高登李維24日在個人臉書上向網友募集台灣美照,其為籌備他個人藝術跨界網站hitRECord的專案「Lost in Taiwan」所用,鼓勵大家用一張照片說一個關於美麗台灣的故事(Let's tell a story about the beauty of Taiwan),更分享網友ikishen在桃園的2016年台灣燈節拍攝的燈海照,壯觀的畫面獲得男神青睞。

該貼文發布後引起熱烈迴響,至24日晚間7點30已有1.8萬名網友按讚,3,501次分享,桃園市長鄭文燦也以石門水庫及台灣非傳統城市祭典「大溪大禧」活動照片回應,其他回應的包含新竹市長林智堅、台中國家歌劇院、屏東縣長潘孟安等。

網站hitRECord由高登李維在2010年創辦,已和超過10萬名不同領域的藝術家合作,其作品曾多次登上各大影展及電影節。



(來源/Joseph Leonard Gordon-Levitt Facebook)