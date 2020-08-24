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戀夏500、全面啟動國際巨星募集台灣美照　台中歌劇院、桃園新竹市長熱烈響應

以電影「戀夏500」、「全面啟動」走紅全球的好萊塢男星喬瑟夫高登李維（Joseph Leonard Gordon-Levitt）24日徵求網友分享台灣美照，為特別企劃Lost in Taiwan做準備。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/24 19:50
喬瑟夫高登李維24日徵求網友分享台灣美照(圖/網友kikishen提供高登李維,Facebook)

喬瑟夫高登李維24日徵求網友分享台灣美照(圖/網友kikishen提供高登李維,Facebook)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 以電影「戀夏500」、「全面啟動」、「黑暗騎士：黎明昇起」走紅全球的好萊塢男星喬瑟夫高登李維（Joseph Leonard Gordon-Levitt）24日徵求網友分享台灣美照，為特別企劃Lost in Taiwan做準備。

國際知名男星高登李維24日在個人臉書上向網友募集台灣美照，其為籌備他個人藝術跨界網站hitRECord的專案「Lost in Taiwan」所用，鼓勵大家用一張照片說一個關於美麗台灣的故事（Let's tell a story about the beauty of Taiwan），更分享網友ikishen在桃園的2016年台灣燈節拍攝的燈海照，壯觀的畫面獲得男神青睞。

該貼文發布後引起熱烈迴響，至24日晚間7點30已有1.8萬名網友按讚，3,501次分享，桃園市長鄭文燦也以石門水庫及台灣非傳統城市祭典「大溪大禧」活動照片回應，其他回應的包含新竹市長林智堅、台中國家歌劇院、屏東縣長潘孟安等。

網站hitRECord由高登李維在2010年創辦，已和超過10萬名不同領域的藝術家合作，其作品曾多次登上各大影展及電影節。


(來源/Joseph Leonard Gordon-Levitt Facebook)
台灣
Joseph Leonard Gordon-Levitt
戀夏500
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