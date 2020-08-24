只贏蔣介石.... 台灣民調歷任總統評價：最親中馬英九倒數第二

前總統馬英九10日在台北國賓飯店出席台北東區扶輪社 活動，以「兩岸關係與台灣安全」為題發表專題演講。 中央社記者王飛華攝 109年8月10... 前總統馬英九10日在台北國賓飯店出席台北東區扶輪社 活動，以「兩岸關係與台灣安全」為題發表專題演講。 中央社記者王飛華攝 109年8月10日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣民意基金會24日公佈一份綜合民調，其中在問及台灣人對歷任總統對台灣整體發展與建設貢獻的評價時，蔣經國獲得的肯定比例最高，已故前總統李登輝則以0.5個百分比微小差距緊追在後。

至於因貪污案入獄而保釋在外的前總統陳水扁差距，則以較大的差距落後前總統李登輝，馬英九再次之，而軍事強人蔣介石則敬陪末座，未達及格標準。



(圖片翻攝自財團法人台灣民意基金會8月全國性民意調查摘要報告）

台灣自1949年迄今，從威權到民主，一共經過七位總統，包括蔣介石、嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、和馬英九。在已卸任的六位總統中，因嚴任期短且無實權如虛位元首，因此不列入評比，其它五位總統中，李登輝是唯一跨越威權與民主時代的總統，陳水扁及馬英九則為人民直選產生，各自代表不同政治認同及風格。研究要求受訪者就這五任總統任內對台灣整體發展與建設的貢獻，給予主觀評分，從零分到一百分，六十分代表及格。

五任總統評價中，外界公認二二八事件主使者、白色恐佈下的大軍事獨裁者蔣介石是獲得及格分數比例最低者，僅58%認及格。至於目前仍活躍於政壇的前總統馬英九，在台灣人心目中僅略優於蔣介石。

報告中也揭露現任總統蔡英文的總統聲望高，在二十歲以上台灣人中，有約六成六贊成蔡英文總統處理國家大政方式，僅兩成二不贊同，連任後創下新的高民意支持度。

報告對於台灣人對近期兩岸間的爆發戰爭態度，四成一擔心兩岸之間爆發戰爭，但五成八不擔心。