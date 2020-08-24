7月失業率攀升至百分之4　主計總處：與應屆畢業生投入求職有關

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）行政院主計總處今（24）日表示，7月份我國失業率上升至百分之4，共有將近48 萬人現處於失業狀態，主計總處分析失業率上升的主因應和應屆畢業生投入尋職行列有關。

主計總處今日透過新聞稿表示，我國7月失業人數為47萬9,000人，較6月增加6,000人或百分之1.30；與2019年7月比較，失業人數增加2萬2,000人。

主計總處指出，1至7月平均失業人數為46萬3,000人，也較2019年同期增加2萬1,000人。

失業人口中，以大學程度者失業率為百分之5.60為最高，其次是高中、高職程度者，以及研究所程度者，失業率分別為百分之3.73與百分之3.36。

此外，按年齡層觀察，15至19歲者失業率為百分之7.76，20至24歲者更達百分之12.36。經濟部認為，依照年齡層判斷失業者多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，致失業率較高。

不過，25至29歲者失業率也頗高，為百分之6.47，30至34歲者失業率則有下降，為百分之3.81。

主計總處表示，7月勞動力人數為1,197萬7,000人，較上月增加2萬7,000人，勞動力參與率為百分之59.20，較上月略升0.13個百分點；今年1至7月勞動力參與率平均為百分之59.12，較2019年同期上升0.01個百分點。

主計總處進一步分析，勞動率上升主因同樣是因為應屆畢業生投入勞動市場，加上暑期工讀生增加。此外，國內新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情趨緩，服務業及農業也都分別增加2萬2,000人及1,000人力。

然而，就業者每週工時未達35小時者為47萬7,000人，較上月增加8萬8,000人，主計總處表示，主因是逢暑假教師工時較少所致，不過當中也包括業務不振等因素。