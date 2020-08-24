台灣之光！半導體結合生物晶片　武漢肺炎快篩檢測結果3分鐘出爐

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）蔚華科技與矽基分子今（24）日共同宣布即將推出武漢肺炎快速檢測晶片系統，只要三分鐘即可判讀，即使感染初期或是無症狀患者皆能提供準確的檢驗結果，此快篩系統即將與高雄榮總正式合作進行測試，預計於年底前完成驗證並量產上市

武漢肺炎發展至今全球超過2000萬人確診及70多萬人死亡，各國無不傾盡全力推動檢測及疫苗之開發。台灣半導體業向來以卓越的晶片設計及製造能力享譽全球，此次以矽基開發的生物晶片，搭配蔚華科技客製檢測儀器，透過高靈敏度的半導體晶片檢測技術，只要三分鐘即可判讀。

此快篩系統即將與高雄榮總正式合作進行測試，預計於年底前完成驗證並量產上市，明年計劃再推出可同步篩檢流感及武漢肺炎病毒之檢測套組，有助流感與武漢肺炎之檢測分類。

矽基分子執行長褚家容說明，有別於現行快篩技術所採用聚合酶反應（Real-Time PCR）檢測以光學訊號判讀，矽基分子利用「生物奈米矽場效應電晶體」（Bio-FET）對電荷具極高靈敏度的特性，結合表面改質及分子檢測技術，當晶片偵測到待測物，電流訊號會立即上升，提供即時檢測結果。

此外，每一晶片具有上萬個檢測點，微量檢體即可同時檢測上萬次，大量電訊號數據經過分析運算可產生準確率極高的檢測結果，且擁有核酸不需要經過PCR放大的超高靈敏度，不但大幅縮減現行核酸檢測所需的時間且準確度與核酸檢測相同，檢驗過程也更加安全簡便，成為武漢病毒早期快速檢測的最佳解決方案。

中研院物理研究所陳啟東教授指出，矽基分子所擁有的快速檢測平台所採用的是多年來研究室與矽基分子共同開發且已經過各式分子檢測驗證的生物場效應電晶體（Bio-FET)檢測技術。檢測機制是基於生物分子反應伴隨的電荷改變，透過場效應電晶體提供高精準度的即時檢測及輔助判斷治療。此一平台可應用於武漢肺炎病毒檢測，適合直接佈署於機場、港口或人潮較多、感染風險較大的檢驗站，做為第一線預防的篩檢工具，將為全球疫情防控提供極大助力。

高雄榮總陳垚生副院長表示，矽基分子已在高雄榮總的建議下完成第一階段的檢測流程設定、探針序列設計及標準品測試，以及第二階段的複雜環境測試與閥值確認，目前已進入第三階段特異性測試及模擬檢體測試，測試結果與預估值一致，院方樂見雙方進一步合作，正式將檢測設備交給高榮，啟動下一階段實際檢體測試及盲測，預計可於九月底完成驗證。

褚家容表示，未來除了與蔚華科技積極將此武漢肺炎病毒快速檢測晶片系統推展至其他國家外，同時也將持續深化生物晶片檢測研究及開發，預計再推出可同步篩檢流感及武漢肺炎病毒之檢測套組，以及癌症與腎衰竭等重大疾病之早期檢測系統，展現台灣技術實力。