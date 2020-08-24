台灣小吃店應徵外國人先查證件再上工 違法聘僱勞資皆傷

臺北市近日有一家小吃店因為聘用非法工作的外籍人士遭罰15萬元罰鍰，雇主表示很無奈，因為勞工應徵時自稱是嫁來臺灣的越南籍人士，出於信任並沒有檢查相關證件，卻因此受罰。對此，臺北市勞動局長陳信瑜提醒雇主，應徵外國人先查證件再上工，以免遭罰15萬元至75萬元。

為保障國人就業機會，外籍人士來臺工作為「許可制」，且僅開放部分職業讓雇主向勞動部申請外國人聘僱許可，而小本經營的小吃店廚務、外場都不是外國人可申請的工作項目。

所以，小吃店或攤販僅能聘用「不須申請工作許可的新住民(與設有戶籍之國民結婚且獲准居留之外國人)」及「獲勞動部核發工作許可的僑外學生」。

臺北市勞動局長陳信瑜表示，常有外國人面試時自稱是新住民或學生，店家疏於查驗證件就急著讓外國人上工，直到查獲時才驚覺被騙。

雇主在應徵新住民時，須核對應徵者的外僑居留證及依親戶籍資料正本，應徵僑外學生則須核對學生證、居留證及工作許可函正本，確認證件為本人持有及居留事由、證件效期等資料後，還要拍照或影印留存影本，以盡雇主的查驗義務。

礙於經濟壓力，失聯移工或尚未取得工作許可之僑外生，常以「試做」、「幫忙」等名義，先在小吃店內做事，希望店家看到表現後能予以聘用。部分店家被查獲時，認為外國人只是來幫忙，沒有聘僱，所以未查驗證件。

值得注意的是，無論端菜、洗碗、招呼客人等行為，只要在店內提供勞務，就是「工作」，就算沒有酬勞，店家仍屬非法容留外國人從事工作，違反就業服務法第44條規定。

未經雇主申請許可即非法工作的外國人，將被處3萬元以上15萬元以下罰鍰；雇主非法容留外國人工作或非法聘僱外國人，則會被處15萬元以上75萬元以下罰鍰，且5年內若再違反，還會面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。（新聞轉載自新住民全球新聞網）