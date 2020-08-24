台北市青發處創客教育 邀新二代體驗3D列印

講師向新住民學員解說3D列印筆的構造及功能。(圖片來源：臺北市政府) 講師向新住民學員解說3D列印筆的構造及功能。(圖片來源：臺北市政府)

為鼓勵新住民子女參與各種學習活動，同時推廣青少年創客教育，臺北市青發處於8月23日與臺灣新住民家庭成長協會合辦「3D列印創新體驗學習」活動，藉由多元的創客Maker體驗學習，以培育新住民學員多元創作能力，增進新住民子女的專注力、創意發展與邏輯創造力。

本次參加活動的新二代，多數從小在父母親的原生國成長，華語文聽說讀寫能力相當有限，但課程教師蔡鴻毅表示：「Maker創客教育是可以打破語言、文化框架的，讓學員自己動手做，透過觀察、行動，進一步實踐創意，自然能讓學員發揮潛能，並感受到創客的無窮樂趣！」

參與學員亦表示：「第一次上3D列印筆課程，很好玩也很有成就感！」

隨著我國跨文化家庭數的激增，除了新住民家庭要面對文化適應的課題，社會與民眾亦面臨多元文化的衝擊，青發處表示，為推廣本處優質場館與多元營隊活動，並拉近民眾與新住民之距離，期望新住民學員能藉由此活動，進一步認識青發處提供的青少年相關資源開發自我潛能！

防疫期間青發處落實入口管制、加強場館消毒，除了提供青少年健康安全的活動場域，也將持續辦理各項研習課程、營隊等活動，歡迎青少年朋友持續關注青發處官網，參與各項活動。（新聞轉載自新住民全球新聞網）