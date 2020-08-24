限量版新北「幸福心型柚」 你的另一半值得最好的

新北市八里區限量版心型柚上市囉，今年預計推出2, 000顆，一顆380元，兩顆750元免運，給你加倍的幸福。 在七夕時節，就用心型柚傳達你的情意，與情人來個浪漫兩人時光吧 !除此之外，也可以與家人一起分享討喜又可愛的心型柚， 讓一家人都能幸福又甜蜜!

八里區「艸田八家農場」場長黃阿發從農至今已經20餘年， 原本從事紡織業，之後隨著產業自動化， 加上資金限制而無法繼續投入，同時為了照顧家中年邁的父親， 毅然決然回到八里從事農業。 當時剛好遇到八里區農會推動文旦柚為一鄉一特色作物， 於是黃阿發投入文旦柚種植，為了提升柚子栽培技術， 黃阿發經常南下奔波，與南部的文旦柚農友經驗交流，同時配合八里 當地的氣候，摸索出最適合八里文旦柚的管理方式。黃阿發表示：「 經營柚子園牽起黃家一家人的情誼，由黃阿發負責果園管理， 老婆負責安排訂單，弟弟負責市場策略定位規劃， 而家中小孩們則負責採收、包裝、配送的任務， 小孩們同時各個都是農場的菁英業務， 從經營初期便開始為家中的柚子拓展銷售通路，經營20年至今， 逐漸穩定基本客群。」

八里區農會表示，每年5月前後， 農民會將文旦柚套上不同字樣的外框塑型，經過近3個月的時間， 就會變成能夠傳遞幸福的心型柚，透過開發心型文旦柚， 創造市場差異，讓文旦柚提早於中秋節前亮相，除此之外， 今年配合中元節也將推出單顆紅色包裝的文旦柚， 歡迎民眾把握時機購買新北八里的文旦柚!

農業局表示，心型柚主要販售在禮品市場， 有許多婚紗公司以及結婚新人購買來佈置婚禮現場， 彌漫柚子果香撲鼻，清新的味道襯托著婚姻， 很適合在炎熱夏日製造淡雅的幸福感。 幸福心型柚宣告著今年文旦柚產期近了， 透過心型柚的上市為更多佳偶帶來祝福， 也為今年的文旦柚帶來豐收的彩頭。 本市因當地特有的海風納離子以及火山岩成份土壤， 孕育出的文旦柚品質一流，吃起來酸甜比例適中， 文旦柚品質相當好，歡迎民眾踴躍訂購， 相關訂購資訊可洽八里區農會02-2610-2996。