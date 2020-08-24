青少年志工暑期投入志願服務 看到阿嬤喃喃自語原來在唱甜蜜蜜

炎炎暑假，大部分學生去玩了，但有一群青少年卻投入志願服務，他們有到社福團體幫忙對發票，直說「對到眼睛脫窗、手快抽筋」；也有到動物中途之家幫忙製作貓食、狗食、清理大便；甚至到托老中心陪失智長輩，「我將來會跟阿公一樣、一次尿尿10分鐘嗎？」這些青少年志工在成果發表會時，七嘴八舌分享度過最有意義的暑期生活。

新北市志願服務推廣中心在暑假期間規劃了「V世代小小志工營」與「青年志工服務超人集點挑戰賽」。以服務體驗為主軸，媒合學生們進入新北市兒少、身障、老人、動物保護與環境保育等場域服務，總計投入52場次、超過300人次參與。

丹鳳高中的學生沈福珠和謝昀蓉分享，她們進入三峽北大托老中心服務時，起初要教長輩手作畫、帶活動，覺得長輩好像都興趣缺缺，後來發現有位阿嬤喃喃自語，她們靠近一聽，原來阿嬤在唱鄧麗君的「甜蜜蜜」，於是乎趁機帶動，原來這群長輩需要更多的傾聽。

另外俊甫和哲賢進到中和大同托老中心服務，兩位分享原以為托老中心會是破破舊舊，沒想到裏頭非常明亮，還掛滿了長輩的創作，但在協助長輩量體重、如廁時，發現光扶起身來就要3分鐘，上個廁所要10分鐘，兩人體會失智失能長輩的不便，想到將來自己老時會不會一樣？學會要對長輩多一分關懷。

新北市政府社會局長張錦麗和副局長許秀能到場鼓勵，張錦麗表示，看到每位同學在分享時閃亮的眼睛，內心滿滿的感動！新北市從102年10月起推動青少年志工方案，結合各級學校服務學習課程，鼓勵學生進入公共托老、托育、樂齡學習中心等場域服務，迄今已投入11萬人次、提供27萬小時服務，未來會藉由青年事務委員會，號召更多青少年投入志願服務，讓志願服務充滿活力與創新。