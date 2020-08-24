台灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超29.01億元

根據台灣證券交易所統計，上週（109/8/17~109/8/21）外資在集中市場總買進金額為3,469.37億元，總賣出金額為3,498.38億元，賣超為29.01億元，另統計自109年年初至8月21日止，外資總買進金額為7兆3,599.36億元，總賣出金額為7兆9,704.07億元，累計賣超為6,104.71億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為16兆6,970.91億元新台幣，占全體上市股票市值的43.80%，較8月14日的16兆9,913.83億元新台幣，減少2,942.92億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮：買進139,107千股，賣出86,852千股，買超52,255千股。

第二名：宏碁：買進84,950千股，賣出48,218千股，買超36,732千股。

第三名：國喬：買進49,955千股，賣出20,898千股，買超29,057千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：華邦電：買進33,691千股，賣出97,410千股，賣超63,719千股。

第二名：中信金：買進48,343千股，賣出103,821千股，賣超55,478千股。

第三名：聯電：買進228,637千股，賣出276,843千股，賣超48,206千股。