迎海風奔跑 統一發票盃9/13高美濕地登場

財政部與台灣企銀共同主辦109年「統一發票盃路跑活動-臺中場」，將於9月13日在高美濕地風車大道開跑，民眾只需捐贈3張發票就能免費參加，完跑還有精美禮品可兌換，歡迎民眾邊做公益邊跑出健康！

這場號稱「CP值」最高的路跑界年度盛會，每年皆吸引萬人參與，這回移師臺中舉行，路線緊鄰國際級景點的高美濕地保護區，跑友能一路迎著海風欣賞風車美景外，周邊也設置金融相關宣導攤位，能玩闖關遊戲領獎品，適合全家大小一齊出動。

今年是台灣企銀第8次主辦統一發票盃路跑，透過活動號召跑友和行員募集發票，累計捐出46萬張至各縣市的社福團體。台灣企銀總經理張志堅表示，該行向來全力支持公益活動，看到近期因為疫情衝擊經濟和民生，連帶讓不少社福團體營運上相當艱辛，因此希望在「樂活防疫」的前提下，號召民眾多多加入路跑行列，為公益盡一份心力。

中區國稅局局長吳蓮英及台中市運動局副局長鄭隆為共同強調，統一發票盃路跑是以公益為出發點，鼓勵民眾一起響應為愛而跑。活動已開放網路報名，民眾捐贈109年7-8月或9-10月紙本或雲端統一發票能免費參與，此次募集發票將全數捐贈6家社福團體，以實際行動關懷弱勢族群。

本次活動名額有限，歡迎民眾報名參加，相關活動辦法及資訊，請至活動官方網站(http://www.2020mofrun.com.tw)查詢。