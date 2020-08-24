台灣生物的時空膠囊 北區三大標本館合體館藏突破200萬

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣最完整的原生種植物戶口名簿在哪裡？林業試驗所植物標本館與昆蟲標本館今(24)日在台北發表最新成果，我國植物標本館在全球3,324家標本館中，勇奪第91名，該館蒐集台灣現有5000多種原生植物，標本蒐藏高達98%，建立了全台最完整的原生種植物戶口名簿。

為了持續擴大提供更豐沛的研究素材，促進國內外的研究交流，農委會副主委黃金城偕同中央 研究院生物多樣性研究中心標本館館長鍾國芳、台灣大學植物標本館 館長胡哲明、台灣大學昆蟲系主任蕭旭峰、台灣大學昆蟲標本館館長 柯俊成、林業試驗所所長張彬等人，聯袂推動台灣北區標本館合體， 期望整合各標本館資源與能量，未來發揮更大的影響力。



圖片轉載自林業試驗所簡報檔

農委會林試所表示，林試所植物標本館館藏約53萬份，昆蟲標本館館藏計75萬份，兩館共計已有128萬份標本。林試所植物標本館，建館已116年，館藏超過百年歷史的標本超過5萬份，是台灣最資深的標本館。長久以來，一直是國際間學者專家交流往來密切的標本館。

林試所指出，標本館紀錄消失或保留的物種，說明土地利用改變的結果，也保存台灣豐富的自然寶藏、提供研究發展。目前昆蟲標本館中的「大樺斑蝶」、「大紫斑蝶」在台灣已滅絕消失，2015年發表的新種「台北脊頭鰓金龜」，發表即失蹤，所幸標本已妥善保存。

大紫斑蝶。(照片來源：林業試驗所提供)

此外，被列入文化資產保存法中的「台灣穗花杉」、「南胡柳葉菜」、「台灣水青岡」、「清水圓柏」等珍貴稀有物種、過去台北城代表性樹種「風箱樹」，以及已滅絕的「紅茄苳」，目前都列入標本的典藏記錄中。而被魯凱族命名為「撞到月亮的樹」，高度可達72公尺的台灣杉，則是目前唯一以「台灣」為屬名的植物，也是林試所標本館重要典藏之一。

農委會副主委黃金城表示，目前植物標本館已有40萬份標本完成數位化，昆蟲標本館有10萬份已數位化，合計有50萬份數位化標本資料，可以隨時提供民眾便利查閱。讓珍貴的標本資產化成豐富的資訊，與全民共享。

圖片轉載自林業試驗所簡報檔

圖片由林業試驗所提供