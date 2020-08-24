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台灣生物的時空膠囊 北區三大標本館合體館藏突破200萬

林試所植物標本館，建館已116年，館藏超過百年歷史的標本超過5萬份，是台灣最資深的標本館。長久以來，一直是國際間學者專家交流往來密切的標本館。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/24 16:37
照片來源：林業試驗所提供

照片來源：林業試驗所提供

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣最完整的原生種植物戶口名簿在哪裡？林業試驗所植物標本館與昆蟲標本館今(24)日在台北發表最新成果，我國植物標本館在全球3,324家標本館中，勇奪第91名，該館蒐集台灣現有5000多種原生植物，標本蒐藏高達98%，建立了全台最完整的原生種植物戶口名簿。

為了持續擴大提供更豐沛的研究素材，促進國內外的研究交流，農委會副主委黃金城偕同中央研究院生物多樣性研究中心標本館館長鍾國芳、台灣大學植物標本館館長胡哲明、台灣大學昆蟲系主任蕭旭峰、台灣大學昆蟲標本館館長柯俊成、林業試驗所所長張彬等人，聯袂推動台灣北區標本館合體，期望整合各標本館資源與能量，未來發揮更大的影響力。


圖片轉載自林業試驗所簡報檔

農委會林試所表示，林試所植物標本館館藏約53萬份，昆蟲標本館館藏計75萬份，兩館共計已有128萬份標本。林試所植物標本館，建館已116年，館藏超過百年歷史的標本超過5萬份，是台灣最資深的標本館。長久以來，一直是國際間學者專家交流往來密切的標本館。

林試所指出，標本館紀錄消失或保留的物種，說明土地利用改變的結果，也保存台灣豐富的自然寶藏、提供研究發展。目前昆蟲標本館中的「大樺斑蝶」、「大紫斑蝶」在台灣已滅絕消失，2015年發表的新種「台北脊頭鰓金龜」，發表即失蹤，所幸標本已妥善保存。

大紫斑蝶。(照片來源：林業試驗所提供)

此外，被列入文化資產保存法中的「台灣穗花杉」、「南胡柳葉菜」、「台灣水青岡」、「清水圓柏」等珍貴稀有物種、過去台北城代表性樹種「風箱樹」，以及已滅絕的「紅茄苳」，目前都列入標本的典藏記錄中。而被魯凱族命名為「撞到月亮的樹」，高度可達72公尺的台灣杉，則是目前唯一以「台灣」為屬名的植物，也是林試所標本館重要典藏之一。

農委會副主委黃金城表示，目前植物標本館已有40萬份標本完成數位化，昆蟲標本館有10萬份已數位化，合計有50萬份數位化標本資料，可以隨時提供民眾便利查閱。讓珍貴的標本資產化成豐富的資訊，與全民共享。

圖片轉載自林業試驗所簡報檔

圖片由林業試驗所提供
林業試驗所
農委會
北區標本館
台灣大學
中央研究院
生物多樣性研究中心

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