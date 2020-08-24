認定「淘寶台灣」為中資　經濟部罰41萬並限期撤資或改正

[最後更新 8月24日 17時5分]

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）經濟部投資審議委員會今（24）日認定電商平台「淘寶台灣」為中資企業，然因未依相關規定申請許可，投審會判定處以新台幣41萬元罰鍰，並限期撤資或改正。

投審會今午透過新聞稿表示，淘寶台灣由英商克雷達投資有限公司（Claddagh Venture Investment Limited）於2019年10月間以新台幣2,010萬元的營運資金投資經營；經投審會調查後認定，中國阿里巴巴集團對克雷達台灣分公司具有控制能力，已屬「大陸地區人民來台投資許可辦法」所稱之投資人，然該公司未依中資來台投資相關規定申請許可。

投審會表示，相關行為已違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第73條第1項規定，投審會決定依法處以新台幣41萬元罰鍰，並要求克雷達於限期六個月內撤回投資或改正。

克雷達台灣分公司稍後則回應尚未收到官方函文，但對此一發展表示遺憾，「針對今日媒體報導經濟部的最新決議，克雷達台灣分公司（淘寶台灣）目前尚未收到政府的正式函文通知，僅從媒體報導得知最新裁決，對此一發展深感遺憾。」

克雷達表示，將「尊重主管機關的決議，亦會積極配合政府的要求儘速改正，後續將持續與主管機關保持密切聯繫，並以保障商家與消費者的權益為第一優先考量。」

投審會指出，阿里巴巴集團透過新加坡子公司持有克雷達百分之28.77，雖未超過中資許可辦法之百分之30持股認定標準，但投審會調查發現，依法令或契約約定，阿里巴巴集團可操控克雷達之營運方針，因而判定對其具有控制能力。

投審會進一步說明，阿里巴巴集團做為克雷達三大股東之一，若不出席會議，則股東會及董事會將無法召開，因此實質上對於克雷達股東會或董事會之議案已具備否決權利。

此外，克雷達在台運營淘寶台灣高度仰賴阿里巴巴集團之淘寶商標、域名及平台資訊科技（IT）系統，欠缺獨立經營權力與能力。

投審會也指出，民眾註冊淘寶台灣會員，須同意阿里巴巴集團之淘寶全球平台服務協議及隱私權政策，等於授權阿里巴巴集團使用用戶的個人資料、攝影機等權限，且會員交易資料將回傳至位於中國的阿里巴巴集團伺服器中，可能有資安風險。

投審會表示，後續店家及消費者權益部分，克雷達應於該期間內依《消費者保護法》等相關法規妥善處理可能衍生之交易爭議，以確保國內使用者權利。

為避免中資以跨境多層投資的方式規避我國投資審查，並防範中資來台投資可能受中國黨政軍的決策指示等情況，經濟部近期修訂中資許可辦法，除擴大限制中資來台，也強化主管機關的審查機制。