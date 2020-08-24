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【更新】孫安佐在美國上網購買組裝手槍零件　台灣士林地檢署起訴「未經許可製造手槍」罪

◆由於美方法院是依恐嚇及持有槍彈判刑238日，與今天士檢起訴「未經許可製造手槍」罪名不同，因此後續孫安佐若判刑確定，將不能折抵238日刑期。◆107年(2018年) 3月，當時18歲的孫安佐被控威脅掃射在賓州就讀的高中，遭美國警方逮捕，並被搜出手槍、十字弓和超過1600發子彈。◆孫安佐觸法，美檢直言父母責無旁貸。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/24 17:11
圖攝於2018年12月孫安佐自美抵台。（中央社檔案照片）

圖攝於2018年12月孫安佐自美抵台。（中央社檔案照片）

更新時間: 2020-08-24 17:08

首次發稿: 2020-08-24 16:21

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，在美國非法持有彈藥，服刑238日後遭遞解，於107年12月11日返台。士檢今天(24日) 偵結，依槍砲彈藥刀械管制條例未經許可製造手槍未遂罪起訴。

107年 (2018年) 8月28日孫安佐因被控在美國非法持有彈藥，在聯邦法院出庭時認罪。

聯邦檢察官曾在推特po文表示，父母與監護人是阻止孩子非法持有軍火的第一道防線，他們責無旁貸。

聯邦檢察官麥史文（William M. McSwain）在司法部發出聲明與推文指出:

雙親與監護人是孩子取得軍火這類情況的第一道防線，「若無雙親與監護人同意，孩子都不應儲放或取得軍火及其他危險武器，這應該是很清楚的道理」。

麥史文表示，每個父母都需參與並主動意識到孩子生活裡發生的事，這是他們的職責與義務，不光是對孩子，也是對整個社會。

德拉瓦郡地方檢察官柯普蘭（Katayoun M. Copeland）當時表示，在本案裡，擁有超過1000發彈藥與軍火的孫安佐，毫無疑問是個危險分子，理所當然得面對自身行為造成的嚴重後果。

18歲的孫安佐107年(2018年) 3月被控威脅掃射在賓州就讀的高中，遭美國警方逮捕，並被搜出手槍、十字弓和超過1600發子彈。孫安佐6月在賓州德拉瓦郡中級民刑法院認了恐怖威脅罪，8月28日則在聯邦法院就非法持有軍火認罪，法官當時排定12月宣判，孫案辯護律師希望加快處理，兩個月內讓孫安佐遣返回台。

孫安佐雖已在美國遭判刑，但依刑法規定，中華民國人民在中華民國領域外犯最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，且犯罪地也處罰者，台灣司法仍有審判權，士檢因此立案偵辦。

台灣士林地檢署今(109年8月24日)起訴指出

孫安佐觸犯未經許可製造手槍未遂罪，原本本刑為7年以上有期徒刑，併科新台幣3000萬元以下罰金，因未遂犯可減半，因此本刑為3年半起跳；另美方法院是依恐嚇及持有槍彈判刑238日，與今天起訴「未經許可製造手槍」罪名不同，後續孫安佐若判刑確定，將不能折抵238日刑期。

檢方起訴指出，孫安佐為台灣公民，之前持F1學生簽證赴美就讀位於賓州的一所高中，並居住於當地寄宿家庭內。孫男明知美國法典規定，除有執照的進口商，有執照的製造商或有執照的經銷商以外，任何人從事槍枝的進口，製造或交易業務，或在該業務過程中以跨州或外國貿易方式運輸，接收或接收任何槍枝的行為均為非法。

起訴表示，美國境內持非移民簽證外國人，除受美國認可合法狩獵或運動目的，或持有美國合法發出之狩獵執照或許可，任何在州際間或國際商業間，運送或運輸或擁有或影響商業（經營）任何槍枝或彈藥之行為是違法。

起訴指出，孫男明知可發射子彈具有殺傷力的制式手槍，屬我國槍砲彈藥刀械管制條例管制的槍枝，非經中央主管機關許可，不得製造及持有。

起訴指出，孫男基於製造制式手槍的犯意，於民國107年1月7日至9日間（美國賓州時間）在美國境內透過不同網路賣家，購得包含9mm口徑Glock 19手槍的滑套，覆進簧，槍管及Polymer80廠牌的80%下槍身及其他必要的零件後，運送至寄宿家庭內，但未能組合成功而未得逞。

檢方指出，孫男於107年3月25日，因向同校同學口稱將於同年5月1日持槍朝學校射擊而遭逮捕，並被警方扣得這些手槍組裝物件及其他制式子彈等物品。

檢方表示，孫男經賓州檢察官起訴恐怖威脅罪及持有犯罪工具罪，認罪協商後，賓州檢察官撤回持有犯罪工具罪的起訴，經賓州德拉瓦郡中級法院判決恐怖威脅罪有罪。

檢方表示，孫男所涉持非移民簽證的外國人非法持有彈藥罪，則經賓州東區美國地方法院判決有罪，服刑238日後遣返，於台灣時間107年12月11日入境台灣。

孫男入境當天在刑事局人員陪同下前往士林地檢署說明。檢察官訊問後，認定無羈押必要，諭命限制住居、出境、出海。

檢方偵查期間，孫男供稱他知道組不起來，還需要特殊零件組裝，也需要用鑽床鑽洞；他以為需要駕照才能拿到狩獵執照，後來發現只要有水電的單據，就可以申請等語。孫男辯護人則說，孫男購買零件行為尚未達實行製造的未遂階段，只是單純持有零件等語。

全案今天將案件偵結，依槍砲彈藥刀械管制條例的未經許可製造手槍未遂罪起訴孫安佐。

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