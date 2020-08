【更新】孫安佐在美國上網購買組裝手槍零件　台灣士林地檢署起訴「未經許可製造手槍」罪

更新時間: 2020-08-24 17:08

首次發稿: 2020-08-24 16:21

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐,在美國非法持有彈藥,服刑238日後遭遞解,於107年12月11日返台。士檢今天(24日) 偵結,依槍砲彈藥刀械管制條例的未經許可製造手槍未遂罪起訴。

聯邦檢察官曾在推特po文表示,父母與監護人是阻止孩子非法持有軍火的第一道防線,他們責無旁貸。

聯邦檢察官麥史文(William M. McSwain)在司法部發出聲明與推文指出:

No child should be stockpiling an arsenal, or have access to firearms or weapons, without their guardians’ knowledge. Every parent needs to be actively aware of what is going on in their child’s life. It is their duty, not only to the child, but also to the community at large. https://t.co/RAXyz3qVQM