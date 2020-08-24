紐西蘭最慘大屠殺時隔1年多 兇手奪51條人命今終受審

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）去年3月，紐西蘭基督城發生51人喪命、49人受傷的清真寺恐怖攻擊事件，兇手塔蘭特（Brenton Tarrant）甚至於行兇時以Facebook進行直播，引起國際譁然，時隔一年多，兇手今 (24) 日終於至基督城當地法庭參與判決，有可能成為紐西蘭史上第一個受到終身監禁刑罰的罪犯。

2019年3月15日，澳洲籍的塔蘭特於紐西蘭基督城的2座清真寺中，以槍枝掃射正在禮拜的穆斯林，造成51人死亡。他在長達74頁犯案宣言中，不斷強調「白人至上主義」，並聲稱這是一場恐怖攻擊，目的是為了「捍衛白人的土地與祖國，免於移民的侵略」，他甚至在出席去年5月的法庭時，對著鏡頭比出白人至上的手勢。

今年3月，塔蘭特終於承認其所有的罪名，包含51宗謀殺罪、41宗意圖謀殺罪及1項違反恐怖主義抑止法（Terrorism Suppression Act），讓因他而痛失親人的受害者們得到慰藉。8月24日判決聽證會當天，有66名倖存者與罹難者家屬至現場發表「被害者影響宣言」(victim impact statement)，作為法官裁定刑期的依據，過程將為期4天。此外，礙於新冠肺炎的社交距離規定，法庭只有坐滿一半的人，其餘則在附近的房間中觀看即時轉播。

由於紐西蘭已經不再執行死刑，根據中央廣播電台，當地目前最重的判決是最少30年不得假釋的無期徒刑，兇手於2001年被判謀殺3人定案。而根據路透社，此宗槍擊案的定罪則可能包含終身監禁，且沒有假釋機會，這將是紐西蘭史上前所未見的判決結果，也是當地第一個以恐怖攻擊為名的定罪。