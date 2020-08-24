中國「小明」1月底赴台遭拒控「邊境官員好大官威！」 台灣移民署：絕無斥責情事

示意圖，非當事人（圖/ 美聯社） 示意圖，非當事人（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 綜合報導）新型冠狀病毒肺炎今年1月在中國爆發，疾管署為防堵疫情，1月27日宣佈暫緩中國籍人士來台。8月23日有黃姓民眾控訴，自己及妻子、中國籍兒子於1月31日返台，卻遭移民署拒絕，還稱「官員好大的官威」，嚇到兒子。

移民署今日解釋，當時正值疫情發生之際，依照指揮中心指示啟動邊境管制，該國人隨行中國籍子女未符合入境資格，雖經說明惟未獲諒解，絕無斥責情事。

《中國時報》報導，台北市國民黨籍議員羅智強昨（23）日在其主持的網路節目「未來沙龍」上提到，一名黃姓民眾今年1月31日從中國西安赴台灣桃園國際機場，同行的還有他妻子及中國籍大兒子。

但當時由於中國武漢肺炎爆發，台灣中央疫情指揮中心1月27日啟動邊境管制，暫緩中國籍人士來台措施。黃姓民眾表示，當時曾打電話給陸委會及海基會，得到答案是「可以與妻兒一起返台」。

黃姓男子控訴，1月31日抵達台灣桃園國際機場時，移民署官員對中國籍兒子態度不佳，「大聲呵斥」地說中國籍人士不能進來，讓兒子嚇到發抖。

最後其子被禁止入境，黃男隔天自費買了機票，由妻子陪同中國籍10歲兒子返回中國。

移民署回應，疫情發生時依中央疫情指揮中心指示，啟動邊境管制，本案國人因隨行中國籍子女未符入境資格，雖經說明惟未獲諒解，絕無斥責情事。

移民署說明，當時疫情險峻，各項邊境管制係為確保境內國人安全，對於外來人口來臺限制，是防止疫情跨境傳染必要措施，世界各國皆然，事實也證明邊境管制的成效，期間造成不便，亦請民眾諒解。