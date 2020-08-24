最新！台灣文化部第二波「紙本藝FUN券」申請資格流程揭曉　8月31日起四大超商、網站開放登記

文化部長李永得(右)及金曲歌王蕭煌奇現身24日記者會現場宣告紙本藝FUN券將於8/31開放登記註冊(圖/台灣英文新聞) 文化部長李永得(右)及金曲歌王蕭煌奇現身24日記者會現場宣告紙本藝FUN券將於8/31開放登記註冊(圖/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 文化部24日宣布「紙本藝FUN券2.0」將與四大超商合作開放給首波沒抽中的民眾申請，將於8月31日至9月6日起於超商或網站登記註冊，並於9月8日抽籤出60萬得主。

為加強振興台灣文化產業，文化部將推出60萬份每份600元的紙本藝FUN券2.0，登記資格必須為前次未抽中「數位藝FUN券」，且符合44年12月31日（含）以前出生之65歲（含）以上長輩、91年1月1日（含）以後出生之18歲（含）以下未成年、或領有身心障礙證明三者之一者。

文化部長李永得表示，第一波藝FUN券幾乎是用數位手機操作，但對於長輩、未成年及身心障礙等族群，是否有形成不公平現象值得討論，基於文化平權所以規劃第二波以紙本形式發放。第一波數位藝FUN券中籤率為8%，第二波符合申請資格總人口數為750萬，為針對目標族群符合比例發放，所以預計發放份數為60萬份。

文化部說明，符合資格者可在8月31日至9月6日每日上午9點至晚上9點止，憑健保卡至7-Eleven、全家、OK、萊爾富等四大超商事務機台用5個步驟輕鬆完成登記；此外，也開放網頁登記，符合資格者只要有已安裝完成讀卡機的電腦設備，可於8月31日上午9點至9月6日晚上9點止，以健保卡上網登記註冊。

文化部指出，與「數位藝FUN券」最大的不同是，登記時輸入的聯繫資訊可以用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可，文化部將於9月8日公開抽出幸運得主。

「紙本藝FUN券」者，可於9月9日起，每日上午9點至晚上9點至四大超商憑健保卡進行領券，紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。民眾只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。

文化部強調，「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，使用期間自今年9月9日起至明（110）年2月28日止，逾期即失效。

文化部表示，第一波「數位藝FUN券」自7月22日發行起至昨（23）日，已使用「藝FUN券」的消費金額達3.87億元，消費最高的類別為書店及出版業、電影院及表演藝術產業。各縣市「數位藝FUN券」消費情形，除6都以外，新竹市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、屏東縣為消費最高的前5縣市，東部的花蓮縣也有不錯的消費力。

文化部提醒，想要加入「藝FUN店家」者，在今年12月31日前都還可以陸續申請加入。有關「藝FUN券」登記註冊或店家加入的相關問題，皆可於每日8:30至18:30（9月6日至21:00）洽詢客服專線（02-77457979），或利用客服信箱（artsfungo2@tradevan.com.tw）聯繫處理。



(圖/文化部)



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