導演侯孝賢獲台灣57屆「金馬獎」終身成就獎　想捐獎金結果••••••

第57屆金馬獎24日公布「終身成就獎」得主，執行委員會議全票通過選出導演侯孝賢，感謝他在電影的成就與傳承苦心。中央社 第57屆金馬獎24日公布「終身成就獎」得主，執行委員會議全票通過選出導演侯孝賢，感謝他在電影的成就與傳承苦心。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）第57屆金馬獎今天(24日) 公布「終身成就獎」得主，執行委員會議全票通過選出導演侯孝賢，感謝他在電影的成就與傳承苦心。侯孝賢表示，「我喜歡電影，我拍電影，這就是我的信念。」

侯孝賢得知獲得「終身成就獎」後，第一反應則是希望捐出獎金，直到工作人員提醒才知道其實沒有獎金。侯孝賢表示，「我喜歡電影，我拍電影，這就是我的信念。」

侯孝賢1973年踏進電影圈後，從場記、編劇、副導開始累積經驗，1980年執導首部電影「就是溜溜的她」，之後陸續推出「風櫃來的人」、「冬冬的假期」、「童年往事」、「戀戀風塵」等電影，成為「台灣新電影」代表人物。

侯孝賢1989年執導的「悲情城市」以二二八事件為背景，挑戰當時禁忌話題。此片拿下第46屆義大利威尼斯影展 「金獅獎」，成為首部在國際三大影展掄元的台灣電影。本片同時也獲聯合國教科文組織「人道精神特別獎」、「金拍板獎」。侯孝賢並以此拿下第26屆金馬獎「最佳導演」，也讓演員陳松勇拿下最佳男主角獎。

侯孝賢1993年再推出「戲夢人生」獲得坎城影展評審團獎，又以「好男好女」、「南國再見，南國」、「海上花」、「千禧曼波」、「最好的時光」多次入選坎城影展，2015年則以「刺客聶隱娘」獲頒坎城影展最佳導演獎。

中央社報導，侯孝賢今年5月則登上紐約時報，被稱為「台灣最偉大的電影人」(Taiwan’s Greatest Filmmaker，如下圖) 。侯孝賢不只將台灣電影推向國際，他同時於2009年創立金馬電影學院，為華語影壇年輕人提供精進機會，提攜後進不遺餘力。

第57屆金馬獎頒獎典禮將於11月21日在國父紀念館舉行。

紐約時報美東時間5月29日大篇幅介紹導演侯孝賢，以1980年代作品「童年往事」與「戀戀風塵」帶領讀者認識獨特的侯式視覺美學。（駐紐約台北文化中心提供）中央社檔案照片