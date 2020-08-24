新課綱新增7國東南亞語 台灣金門縣6新住民獲結業證書

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）教育部因應108新課綱，將新住民語文明列為語文領域課程，金門縣金城國中舉辦共三十六節課的「新住民語文教學支援人員進階培訓」，並於21日頒發結業證書給予鄭僑螢等六位新住民姊妹。

金門縣政府表示，新課綱訂定新住民語文課程，在國小階段，學生從本土語文（閩、客、原）及新住民語文中，依其需求，任選一種為必修；在國中、高中階段，將新住民語文（越、印、泰、菲、馬、柬、緬共七國語文）列為選修；校內有東南亞新二代學子更是要積極開設實體課程。

金城國中已培訓六名擁有資格班與進階班雙證書的合格新住民語文教學支援人員，擔任新住民語文教學工作，並襄助政府機關、學校、社區推廣多元文化活動。

學員中來自越南的鄭氏僑螢，與印尼的李麗美，皆是金城國中新住民語文樂學計畫之母語授課師資，助力學校推廣與建置多元文化元素，八月初隨同劉家君組長赴新北市見習國際文教中心（積穗國小、大豐國小）、新住民語文學院（直潭國小）、新住民學習中心（漳和國中），兩位母語老師皆眼界開闊，體認己身尚有增能空間。在進階課程後，二人都非常高興，相信「知識就是力量，團結力量更大」。

學員阮氏金天，她說來台後不斷學習，她的二個小孩都上大學也通越語，希望更掌握住自己的母國語言與文化傳授的教學技巧，本次進階課後能夠分享母國的文化語言，感到很知足與幸福。