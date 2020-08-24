完整名單！《台北台中米其林指南 2020》8/24揭曉　頤宮連3年蟬聯三星

2020-08-24 16:30更新

2020-08-24 13:40首發

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）米其林指南今（24）日下午1時在台中國家歌劇院公布《台北台中米其林指南 2020》完整名單，連同必比登推介，共有台北 170 個店家、以及台中 56 個店家入選。

米其林依照評鑑標準，給予一至三顆星星評價，獲得星星越多，代表餐廳越值得造訪。獲得一星的餐廳表示同類別中出眾；二星代表廚藝高明、值得繞道前往；三星為最高星級，代表餐廳供應的料理出類拔萃、值得專程造訪。5項評鑑標準包括食材品質、廚師對味道以及烹調技巧的駕馭能力、料理中展現的個性、是否物有所值及餐飲水準一致性。

首本屬於台灣的《米其林指南》自2018年3月正式出版後，為了向世界展現台灣各地美食的文化內涵，2020年終於獲得米其林專業評審的肯定前進台中。首屆台中的入選名單中，有 4 間餐廳新獲得星級肯定，包括 1 間二星餐廳和 3 家一星餐廳。

獲得二星的是由新加坡大廚林恬耀（Jimmy Lim）領軍的 JL Studio。他的料理融合台灣在地食材、法式料理技巧以及東南亞飲食文化，在他手下，海南雞飯、沙嗲、辣椒蟹等東南亞代表菜色，都有了嶄新面貌。

以下為《台北台中米其林指南 2020》星級美食餐廳名單：

一星

台北：教父牛排、大腕、金蓬萊遵古台菜、Impromptu by Paul Lee、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄、Longtail、明福台菜海產、山海樓、MUME、鮨野村、鰭隆、大三元、天香樓、雅閣、A Cut（新進）、渥達尼斯磨坊（新進）、明壽司（新進）

台中：鹽之華、Forchetta、俺達的肉屋

二星

台北：RAW、祥雲龍吟、鮨天本、態芮、請客樓、logy（新進）

台中：JL Studio

三星

頤宮（蟬聯3屆）