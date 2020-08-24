台灣有機茶生態調查 發現6新種蜘蛛

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）茶葉是台灣重要的經濟作物之一，農委會特有生物研究保育中心與相關單位合作，近兩年在新北市坪林區及南投縣魚池鄉等茶葉產區，進行田間的蜘蛛類調查，觀察到施行有機農作的茶園的蜘蛛類數量普遍高於慣行農作的茶園，同時發現6種台灣新紀錄種的蜘蛛。

特生中心表示，農業活動對人類文明發展有相當重要的影響，如今農業生態系已成為全球最主要的人造地景之一，在穩定的提供各類食物來源的同時，卻也大幅改變了自然環境，加上化學農藥及肥料的使用，更容易加深環境污染及生物多樣性的衝擊。

蜘蛛是農業生態系中重要的天敵生物之一，由於物種多、數量豐富，加上生活習性相當多樣，例如有結網、葉間游獵或地表游獵等類型，可捕食各種小型節肢動物，因此對消滅農業害蟲有一定的幫助。

為瞭解有機農作是否有助於茶園間生物多樣性的維護，特生中心及相關團隊從2017年至今，陸續執行了「建構農田生態暨多方參與查證系統之農村綠色經濟永續計畫」及「有機茶示範場域建置與推動之委託生態調查報告」等計畫，在坪林區及魚池鄉等兩大茶葉產區進行茶園間的蜘蛛類調查。

結果發現無論是哪個區域，有機茶園中的蜘蛛類數量皆普遍高於慣行茶園，尤其是茶樹上的跳蛛、袋蛛，以及在底層活動的狼蛛等類群最為明顯，不過在群聚組成上則未有差異。此外，分析結果也發現茶園中底層植被的經營對於蜘蛛類也有重要影響，例如草生植被高度或覆蓋度越高，田間的蜘蛛物種數或游獵型蜘蛛的數量都有明顯的提升。不僅如此，在調查過程中更發現了6種台灣新紀錄種的蜘蛛。

△在地表及底層植被上活動的溝渠豹蛛。(特生中心提供 / 羅英元攝)