〈財經主筆室〉資方拒調基本薪資理由多 該讓更多真實數據來說話

基本薪資審議委員會日前拍板定案明（2021）年基本工資月薪、時薪微調，月薪由現行2萬3,800元調漲至2萬4,000元，時薪則由現行158元調漲至160元，但因分別僅調漲200元、2元，引發外界質疑及批評聲浪不斷。行政院長蘇貞昌表示，連5年調漲是蔡政府照顧勞工的真心誠意。每年基本薪資調漲會議勞資雙方都各說各話，最後結果勞資雙方都不甚滿意，其實擔任最後仲裁者的政府，能否為國家長遠發展考量，扮演好真正的中立角色，才是勞資雙方最在意的重點。

每年基本薪資審議會前後，資方代表總會提出各種不利事由來威脅勞方，猶記得去年8月基本薪資審議委員會後，商總理事長賴正鎰就對外表示，調漲後商總旗下服務業包括加油站、速食店、便利商店等，恐出現關店潮，對勞工反而不利，就業機會將因此減少，造成更嚴重失業問題。這番恐造成物價上漲與服務業關店潮言論，一度引發台灣民眾心理的不安。

但根據統計，統一超商2019年合併營收2,560億元，比前一年度成長4.56%，合併稅後淨利121.1億元，較前一年成長3.13%，每股稅後盈餘10.14元，較前一年度增加0.32元；全家超商2019年全年稅後純益18.31億元，年增13.39%，每股純益8.2元，創歷年獲利新高。

日前公平會公布最新台灣便利商店統計數字，包括統一超商、全家便利、萊爾富、OKmark及台糖蜜鄰等5家超商，全台門市營業據點共計11,429家，比2018年底增加524家，成長率4.81%，為自2006年以來的最大增幅。意即，台灣便利超商數量持續增加，超商密度除多年蟬聯世界第2，2019年門市店數成長率又再破新高，去年商總威脅基本工資上漲將導致便利商店爆發關店潮，不僅沒有發生、還出現店數成長結果。

最近，台灣超商雙雄都公布2020年上半年財報，全家上半年合併營收為409億，年成長9.43％，稅後淨利9.32億，亦較去年同期增17.76％，每股盈餘3.99元，年增0.58元；再看統一超商上半年合併營收1,245億元，年減0.39%，合併稅後淨利55.9億元，則較去年同期減少10.27%，每股盈餘4.9元，年減0.39元。不過統一超商上半年衰退主因，要是因2019年轉投資事業認列一次性財政返還，以及海外轉投資事業如菲律賓7-ELEVEN及中國事業等，受新冠狀病毒疫情影響，為配合當地政府封城政策而造成，原因完全與基本工資上漲讓勞動成本增加因素無關。

今年的基本工資審議委員會議，商總副理事長許舒博表示，基本工資調整與否需要有數據資料作為討論基礎，因疫情關係，失業率、經濟成長率等數字都不樂觀，「如果數字這樣難看還要調漲基本工資的話，以後還要開會嗎」。

如果要看數字說話，就應該把所有數據都拿出來檢視數字，而不是只挑對自己有利數字來說項。據統計，2019年上市櫃公司全年獲利為1.98兆，雖然較前一年度減少11%，但卻是繼2017年2.22兆、2018年2.23兆後史上第3高獲利，上市櫃公司2019年第4季及全年獲利均創下歷史第3高的好成績，其中並有83家公司賺逾一個股本，這些數字為何都不見資方拿出來一起討論呢？

每年召開基本工資審議委員會，會後勞資雙方都沒有給好臉色看，而政府在處理勞資的對立及互相的拉扯間，也是相當的謹慎，走任何一步都可能遭致勞資雙方或者民眾的批評，政府如今心態似乎以都不得罪為原則，所以每年會議召開最後結果，僅淪勞資雙方的口舌之爭。