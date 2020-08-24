【武漢肺炎】台南市開出首張「室內未戴口罩」罰單　市長黃偉哲挨罰3000元！

市府教育局調查，黃偉哲23日上午10時6分抵達會場時入座，依規定配戴口罩，上台頒獎才拿下來，期間數度上台頒獎，短暫和小朋友互動，並與最年長... 市府教育局調查，黃偉哲23日上午10時6分抵達會場時入座，依規定配戴口罩，上台頒獎才拿下來，期間數度上台頒獎，短暫和小朋友互動，並與最年長的志工合照，其餘時間都戴著口罩。（圖/台南市政府官網/中央社）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台南市長黃偉哲昨(23日) 出席活動時，遭質疑上台頒獎時未戴口罩，違反台南市17日起執行的室內戴口罩規定，市府衛生局將開罰3000元，黃偉哲說，會立刻繳交罰款。

黃偉哲昨出席在東區崇學國小舉辦的資深志工表揚典禮暨「幸福祖孫情．快樂向前行」活動，這場活動是由市府教育局主辦，台下民眾質疑黃偉哲上台頒獎時未戴口罩，因有影像為證，市府相關單位立刻調查。

市府今天透過Line媒體群組主動說明，黃偉哲當時是應要求短暫拿下口罩留影，時間雖很短，但引來質疑，衛生局調查後將開出台南市自17日起執行室內戴口罩規定的第一張罰單，罰款是新台幣3000元。黃偉哲說收到罰單後會立即繳交。

市府教育局調查，黃偉哲昨天上午10時6分抵達會場時入座，依規定配戴口罩，上台頒獎才拿下來，期間數度上台頒獎，短暫和小朋友互動，並與最年長的志工合照，其餘時間都有戴上口罩。

市府衛生局人員說，將先請主辦單位舉證，再依情況開罰3000元，目前罰單尚未開出。

台南市17日起須戴口罩的8類場所，包括醫療院所、長照機構、社會福利、托育機構等醫療照護機構；大眾運輸站與車廂等大眾運輸空間；觀光工廠、百貨公司、量販店等賣場市集；圖書館、補習班、K書中心等教育學習場所；藝文活動室內場所等展演競賽場所；宗教遶境活動等宗教場所；八大行業、電影院等娛樂場所；團體旅遊活動、占用道路活動等大型活動。

市府教育局調查，黃偉哲23日上午10時6分抵達會場時入座，依規定配戴口罩，上台頒獎才拿下來，期間數度上台頒獎，短暫和小朋友互動，並與最年長的志工合照，其餘時間都戴著口罩（如上) 。（圖/台南市政府官網）