糖尿病藥恐含致癌物　台灣食藥署：檢驗中　患者勿自行停藥

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）食藥署今（24）日公布，要求糖尿病用藥metformin藥品製劑製造、輸入業者，應逐批檢驗是否含有可能致癌不純物NDMA，目前已有業者自主回收約2000萬顆。不過，食藥署提醒metformin所帶來的效益遠大於其可能存在NDMA之風險，民眾切勿自行任意停藥。

食藥署表示，近期國際間研究發現metformin原料藥雖經檢驗未含有N-亞硝基二甲胺(N-Nitrosodimethylamine, NDMA)，惟在其產製之部分製劑中，仍發現有微量不純物NDMA，目前其發生原因不明，各國仍在持續調查中。

食藥署在民國108年11月要求藥品製造、輸入業者，應主動評估及檢測藥品製程所可能產生亞硝胺類不純物風險，且針對風險程度較高的成分，已要求業者應逐批檢驗原料藥。

為保障民眾用藥安全，食藥署已要求metformin藥品製劑之製造、輸入業者，應逐批檢驗是否含有不純物NDMA，且應確認於仿單所載每日最大使用劑量之情形，符合攝取最大容許量96ng/日，才能放行、販賣。另外，目前食藥署已接獲部分業者主動通知，經其評估後已自主啟動市售效期內含metformin成分藥品回收作業。

食藥署提醒有服用metformin之民眾，NDMA雖具動物致癌性，然尚未證明對人類之致癌風險，目前metformin所帶來的效益遠大於其可能存在NDMA之風險，切勿自行任意停藥，，以免血糖控制不穩，對身體影響更大。

另外，根據美國糖尿病協會所公布之糖尿病醫療照護指引(Standards of Medical care in diabetes)及中華民國糖尿病學會之糖尿病臨床照護指引，metformin為第二型糖尿病之第一線用藥，已使用metformin之病人，除有不能使用metformin之禁忌症外，均應持續使用。

照護指引亦提到，患者若擅自停藥，可能導致血糖控制不佳，進而產生糖尿病各項急性或慢性併發症，例如：神經病變、眼睛病變、腎臟病變，甚至昏迷及死亡等。