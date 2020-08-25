〈時評〉前總統是台灣最可怕的政治動物

前總統馬英九說，蔡英文總統不願接受九二共識，因為採取「聯美抗陸」路線，結果把國家推到戰爭邊緣；這段話，果然再度驗證「前總統是最可怕的政治動物」，以為自己還站在民意浪頭上，想要對現任總統指指點點。

其實，馬英九會出現這個心態、出現這些言論，學理上也曾經有過探討，就是剛卸任的總統，因為擔心接任的總統表現比自己出色，當場被比下去，所以容易對在位者比手畫腳，希望執政者繼續走他的老路。

因此，從馬英九卸任以來，一直在附合對岸，在國內推銷「九二共識」，而且言論一次比一次更辛辣，似乎到了語不驚人、死不休的地步。例如，馬英九前陣子才說，共軍奪台，一旦發動戰爭，就會在最短時間內拿下台灣，要讓台灣根本沒機會向美國求援，而且美軍現在根本不可能過來協防台灣，所以「首戰即終戰」。

這番長他人志氣、滅自己威風的話，立刻引來批評，馬英九卻變本加厲，在他舉辦的「國家不安全」研討會上，批評蔡總統不願接受九二共識，採取「聯美抗陸」路線，讓兩岸從僵局變危局，由於路線選擇錯誤，輕率把國家推到戰爭邊緣。

不僅如此，馬英九專程找來一些與藍營友好的學者，像是發明九二共識名詞的蘇起等人，一起加入研討會，聯手提出台灣現在正處於最不利的位置上、美國不會為台獨而戰等言論，都是強化馬英九論述的觀點。

然而，不在其位，不謀其政，因為總統的位置上，可以獲得來自四面八方的情資，已經恢復百姓身分的馬英九，當然不可能分享到這些寶貴的情報，又如何能美中台情勢做出較好的判斷。

其次，縱使馬英九有特殊管道，拿到一些情資，但令人尊敬的卸任總統，通常不會批評接位者，目的是讓現任總統能有更大揮灑的空間，馬英九所作所為，難怪贏不到更多尊敬，反而是愈來愈多負面的評價。

何況蔡總統已經連任兩次，競爭對手都曾高舉著九二共識的招牌，照樣敗陣下來，無法獲得選民的信賴，馬英九又有什麼臉要蔡總統重返九二共識的老路，這個邏輯不是很奇怪嗎？但馬英九卻一點都不覺得，所以大家才會說，前總統是最可怕的政治動物。