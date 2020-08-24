大腸桿菌群超標！台北爺茶、Cafe’8、幸福堂等10間知名手搖飲、剉冰店中標

位在士林區中正路上的TEA TOP，遭台北市衛生局抽驗發現，店內販售的綠豆冰沙的生菌數超標。（台北市衛生局提供） 位在士林區中正路上的TEA TOP，遭台北市衛生局抽驗發現，店內販售的綠豆冰沙的生菌數超標。（台北市衛生局提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市政府衛生局今（24）日公布第3波手搖飲冰品、食用冰塊及配料抽驗結果，此次共計抽驗68間店家，其中10間飲冰品經初、複抽結果仍不符衛生標準，遭衛生局開罰新台幣3萬元。

衛生局表示，第3波抽驗68間店家的飲冰品（包含咖啡飲料、茶飲料、冰品及食用冰塊），檢驗衛生指標菌（生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌），複抽結果有10間的部分產品不符規定，包含爺茶、Cafe’8、橘子工坊、柒品茶和巧味冰品等。

台北市衛生局提供。

衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。

衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

衛生局呼籲消費者，在選購飲冰品時最好多觀察現場製作販售場所環境之衛生、盛裝容器之清潔、有無病媒出沒及冰品原料有無加蓋，以確保購買飲冰品之衛生。消費者如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥 02-27208889）轉7079。以上訊息，可至台北市政府衛生局網站查詢。

北投區知名的巧味冰品也上榜，店內黑糖剉冰的配料（大豆、紅豆、芋圓和湯圓）之生菌數和大腸桿菌數超標。（台北市衛生局提供）