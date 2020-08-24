洪災過後中國安徽供水遭嚴重污染 小鎮493人驚爆感染「志賀氏菌」

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（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國今年6月起遭遇一連串暴雨襲擊，洪水造成境內多省淹水。23日有消息傳出，洪災導致安徽供水遭到污染，當地壽縣將近500人因此染上「志賀氏菌痢疾」。目前當地自來水廠已關閉進行處理。

當初官方為緩解水漲壓力，將位於長江支流沿岸的安徽省多處堤防炸掉洩洪，洪水淹沒大量農田及民房，數十萬人被迫撤離，一時間民情悲憤，認為「安徽就是為了下游富有的南京、上海擋災」。

安徽省壽縣的保義鎮8月20日以來，493名居民陸續出現發燒嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，8月23日當地官方發佈通報及調查，初步判定為感染「志賀氏菌」所引起。

當地壽縣醫院、縣中醫院收治289人，目前病人病情普遍好轉，部分已出院。

有當地家長表示，打開水龍頭，流出來的自來水居然發黑發黃的，懷疑因為洪災污染當地自來水。自家的孩子喝了水後發高燒，燒到39.5度，送醫後醫生說這是病菌感染。

8月23日，當地保義鎮興華中學就讀的15歲學生小雪表示，近日發燒請假的學生頻繁增多，因為請假人數太多，學校在21號下午正式停課。

小雪說，自己是21號上午出現了發高燒的情況，就一直拉肚子，一上午能拉5次，班上40多人有十幾個都是因為發燒請假，別的班級請假的學生差不多也有一半，然後學校就停課了。

目前當地自來水廠已在21日關閉進行調查，居民家中停水3天。

根據衛福部疾管署資料，桿菌性痢疾是由志賀氏桿菌感染所引起的急性腸道疾病，病原體可耐酸性，只要10到100個病原體即可致病。

在自來水不普及或環境衛生條件較差的地區特別容易引起流行，污染的飲水或食物也常引起地區性大規模的流行。