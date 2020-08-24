【武漢肺炎】彰化萬人血清檢測報告喊卡•指揮中心：應公開說明原因　傳上海新增台灣個案「時陽時陰」•正了解中

指揮中心發言人莊人祥 (中央社檔案照片) 指揮中心發言人莊人祥 (中央社檔案照片)

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(25日) 上午11時10分召開記者會，說明上海新增通報一例台灣個案的問題，以及「台大抗體檢測報告喊卡」等議題。

●最新消息指出，上海新增一例來自台灣的個案，莊人祥表示，由於目前尚未接獲詳細個資，初步了解在15日到19日連續採檢五天，僅中間一天呈陽性，前後幾天都是陰性，因此尚待進一步確認。

●針對「台大抗體檢測報告」突然喊卡，莊人祥指出，這是社會高度關注的議題，他轉述指揮官陳時中的看法認為: 若沒有不能公布的理由，就應該對外公布。但若有不能公布的理由，也須對外說明。

彰化縣衛生局和台大公衛學院合作進行新冠肺炎（武漢肺炎, COVID 19) 萬人血清抗體檢測，原訂25日公布期中報告記者會，連日來引發正反兩方激烈論辯，但台大公衛學院昨(23日) 晚突然喊卡，取消發表會。

前院長、台大公衛學院教授詹長權接受媒體採訪時僅說，受到行政作業影響，細節不便多說，實際公布時間也未定。

●另外對於「是否正研議外籍人士居家檢疫後自費篩檢」，莊人祥表示指揮中心正進行內部規劃，之後再交中央討論。

●關於彰化縣衛生局篩檢無症狀者的政風調查，莊人祥說明，目前政風處已經完成第一階段調查，第一階段主要是針對民眾反應跟過程進行了解，還有通報系統是否有需要做修正的部分等。

至於第二階段的調查部分，是針對衛生局執行方面調查。莊人祥表示，第二階段還需要5天，究竟是否針對第一階段先做報告，指揮官陳時中會找適當時機跟外界說明。

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