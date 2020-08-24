〈時評〉「國家不安全」台北研討會的真心話....

前總統馬英九22日上午出席「國家不安全研討會：台灣 如何轉危為安」時表示，他反對中共不放棄武力攻台及 對台軍演，但同樣無法接受總統選擇錯誤... 前總統馬英九22日上午出席「國家不安全研討會：台灣 如何轉危為安」時表示，他反對中共不放棄武力攻台及 對台軍演，但同樣無法接受總統選擇錯誤的國家路線， 輕率把國家推到戰爭邊緣。 (來源 中央社)

中共對台灣的統戰與滲透其實還蠻嚴重的。台北有一場以「國家不安全」為名的談話會，與會者其實都是在以綏靖與偏安為題在做文章，是標準的「先射箭再畫靶」的削足適履。整場談話，就只有一個主旋律，「民進黨執政，國家不安全」，還蠻空洞的。

看到這樣的藍營論述，就知道，他們離執政越來越遠。國民黨在他們的拖累下，大概不可能翻身了。最新民調，現在國民黨的民意支持度，只有18%(民進黨41%)再加上藍營這種「卑躬屈膝」(蔡英文總統定調) 的表現，大概還要下跌。

就在這個時間點，美國民主黨總統候選人拜登發表政綱，在對台政策上，拿掉「一個中國」，未來他們只有遵守「台灣關係法」，看來「三公報」他們也不打算繼續玩，而共和黨川普總統自2016當選的第一天就質疑過，美國為何要守「一個中國」？世界變了，只有台灣還有一群「政治恐龍」在大講根本不存在一個中國的「九二共識」(中共對台灣如果有說過任何「真話」，就是他們現在也不講「九二共識」了，因為他們承認那是假的)。

這次會議最奇妙的是整個過程沒有國民黨主席江啟臣參與。常理判斷，既然民進黨「這麼差」，那麼一群國民黨曾經當權派的人物，應該讓現任主席來開個場說個話，以壯形色。而其中一個與會者，竟然還說，「(中國) 現在不但對民進黨沒有互信，還對國民黨心存疑慮甚至帶點失望」。他們是藉機發揮，其實這些人也說出了對江啟臣「心存疑慮甚至帶點失望」的心內話。

民進黨府院黨都發表了評論，顯然很重視這個「藍色游擊隊」的言論背後政治目的。有了民進黨的「加持」，這個本來沒有任何影響力的談話會，頓時重要了，看來江啟臣頭痛了。這可能是一支未來要炮打國民黨中央的隊伍。一種「項莊舞劍，意在沛公」的政治企圖隱隱然胎動了，也就是罵民進黨是表面「起身砲」，批國民黨現任主席才是真目的。「心存疑慮甚至帶點失望」真是絲絲入扣，學共產黨的語彙還真傳神。看來這個只有18%的政黨，還要繼續內鬥內行。或許江啟臣主席前一陣子聲援了被中共迫害的中國清華大學許章潤教授，起了一些「反作用力」了。

民進黨應該是看到了這個「藍色游擊隊」都是「可造之才」，特別給予「鼓勵」看他們會不會在未來發揮進一步毀滅國民黨的火力。其實，他們的談話根本對民進黨毫無損傷，沒有他們自以為是的「打到要害」。如果他們言論有對民進黨產生作用力，那就是「幫忙」民進黨定調再保証，台灣絕對不會有承認九二共識這回事。

這件政治過門(不是過招)，留下一個未解之謎，為何在這時間點，來搞這個小動作。有可能的猜測是，中共又向台灣招手了，看美中決裂成這幅德行，習近平需要召見台灣的「有志之士」了，來向美國示威，「台灣不是都聽你們的，我們在台灣也有一些人。」，這是老戲，唱過好幾回了。猶記過去，「連爺爺回來了」也是演給美國看:「台灣是我的」。前一陣子，共產黨比較重視柯文哲(雙城論壇辦好辦滿)，國民黨應該很緊張，不過高雄市長補選之後(民眾黨只有4%)，共產黨可能又有別的想法了。

其實要觀察這個醜角「朝貢秀」，一點也不難，未來看藍營有誰去參加中共的慶典，就清楚了。「國家不安全」該講的沒有講，應談要談的其實是這個題目。