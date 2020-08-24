安倍連續在任2799天 創日本憲政史上最久紀錄

日本首相安倍晉三連續在任天數到今天共2799天，超過他的外叔公、前首相佐藤榮作的2798天，成為日本憲政史上連續在任最長的紀錄。

安倍於8月17日到位於東京都信濃町的慶應大學附屬醫院進行健康檢查，停留7小時半，雖沒住院，但朝野政黨人士對他的健康狀況感到不安。日本時事通信社報導，安倍今天上午可能又要前往醫院，聽取院方就檢查結果所做的報告。

安倍是執政黨自民黨黨魁，自民黨於2017年修改黨規，將黨魁任期由「連任2屆6年」改為「連任3屆9年」，安倍黨魁的任期到明年9月底為止。

安倍於2006年9月首度當上首相，當時52歲的他是日本二戰後最年輕的首相，後來因健康出問題，執政約一年後下台。2012年9月自民黨黨魁選舉，安倍獲勝，2012年12月眾議院選舉，自民黨從民主黨手中奪回政權，之後自民黨2度黨魁選舉，都是安倍獲勝。

到今天安倍當首相連續在任天數2799天是從2012年年底第2度執政開始算起，刷新了他的外叔公佐藤榮作連續在任2798天（1964年11月到1972年7月止），成為日本憲政史上連續在任最長紀錄。

安倍當首相的在任天數如果加上第一次執政約一年，總共是3165天。去年11月當首相的在任天數前後加總超過在明治、大正時期當首相的桂太郎（1847年-1913年）在任天數2886天的紀錄，時隔106年，刷新日本憲政史上最長的紀錄。

日本朝日新聞報導，安倍這7年8個月的執政當中，推動所謂「安倍經濟學」（Abenomics）的促進經濟成長對策，這包括「大膽的金融政策」、「靈活的財政政策」、「促進並發展民間投資」等所謂的3支箭。

安倍在2014年4月將消費稅由5%調漲到8%；2019年10月調漲到10%，成為首位任內2度調漲消費稅的首相。

在安全保障政策方面，安倍主張「積極的和平主義」，2015年通過包含部分容許集體自衛權行使的安全保障相關法。

在外交領域方面，安倍與美國總統川普建立親密關係。另一方面他喊出「戰後外交總結」口號，要處理北方領土問題，但仍停滯不前。列為「政權最重要課題」的日本人遭北韓綁架問題也原地踏步。修憲是安倍長年的心願，目前也還無進展。

安倍長期執政，被在野黨追究的爭議也多。像是安倍本身或其妻被質疑牽涉其中的學校法人「森友學園」、「加計學園」風波、安倍主辦的「賞櫻會」被質疑假公濟私也一一浮現。

日本自從年初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情以來，安倍4月宣布每戶發放2片布口罩的防疫措施被揶揄是「安倍口罩」（Abenomask）、他拍攝呼籲民眾「宅在家」的居家影片上傳社群網站後，也受到批評。因防疫工作，不受到民眾肯定，內閣支持率有下降的傾向。

朝日新聞5月的民調顯示，安倍內閣支持率跌至29%，創安倍第二度執政以來的新低紀錄。

安倍之所以能長期執政的原因之一就是安倍擅長選舉。2012年9月安倍回鍋當自民黨黨魁以來，國政選舉6次（參眾議院選舉各3次），連戰皆捷。

第2次安倍政權上台後的首場國政選舉是2013年的參議院選舉時，安倍喊出「安倍經濟學」的口號，結果大勝，「扭曲」國會狀態（眾議院席次占多數但參議院席次占少數）歷經3年解除，奠定「安倍一強體制」的基礎，而一強體制能持續是因為多數在野黨積弱不振。