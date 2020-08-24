呵護摯愛 奇哥親子聯名房住房專案新聞稿

近期國旅正夯，福泰飯店集團在原本的主力商務客層之外，也積極搶攻親子旅遊商機。首度與台灣嬰童服飾用品領導品牌「奇哥」攜手合作，打造溫馨親子房。自8/17(一)起至10/11(日)期間，於新竹福泰商務飯店、嘉義桔子商旅兩分館，限定推出親子聯名房住房專案，瞄準暑假尾聲及接下來的中秋節、國慶連假假期的親子出遊。

福泰飯店集團此次與「寶寶的第一個朋友 奇哥」合作，在新竹福泰以及嘉義桔子兩家分店，打造溫馨舒適的親子聯名房。新竹福泰商務飯店15坪大寬敞的行政四人房，以及嘉義桔子商旅溫潤木質色調的和式四人房型，提供舒適的比得兔嬰兒床組，精梳棉柔軟觸感、防螨抗菌材質寢具，陪伴寶貝一夜好眠。浴室除了嬰兒浴盆，更準備草本配方、質純舒適的奇哥經典沐浴保養用品，呵護寶寶嬌嫩肌膚。此外更貼心提供親子房專屬的蒸氣消毒烘乾鍋，方便爸媽消毒奶瓶餐具。

住宿親子聯名房，當然少不了玩具！房內提供人物玩偶，以及奇哥代理的費雪獨角獸玩具，讓寶寶盡情玩樂，放盡最後電力一夜好眠。到餐廳用餐則提供專屬兒童成長餐椅及貼心的餐盤餐具。親子聯名房從寶寶睡覺、用餐、洗澡，到遊樂放鬆的玩具，備品應有盡有，貼心呵護寶貝的各種需求。

在疫情期間，爸媽最在意的清潔消毒，也是福泰飯店集團最重視的環節。除了工作人員全面配戴口罩，保持社交距離；對於公共區域、電梯按鍵等經常碰觸地方每小時消毒，房內更增加DeepClean作業標準，餐廳等公共區域嚴格落實安全防護措施，讓帶著小小孩入住的爸媽更放心。

帶著寶貝入住奇哥親子聯名房，享受舒適住宿和放鬆的休憩環境，每店前十名訂房可享早鳥訂房禮，入住也有專屬住房禮等多種優惠，讓您享受安心又溫馨的親子之旅！