台北老爺推出秋季大人味輕旅行　不用出國也可以體驗日本與時尚購物

暑假尾聲將近，孩子們也即將回歸校園，是時候來規劃屬於大人的旅行了！今年秋天，台北老爺為不同風格的旅客設想周到，不論是渴望出國、想好好休息，還是喜歡享受都市特有的時尚便利氛圍，都可以找到彷彿為自己量身打造的住房專案。身為純正日航酒店體系的台北老爺酒店，為哈日族規畫一場在飯店內就可以由專人服務的輕和服(浴衣)體驗、享受日式三層下午茶的「和風秋旅」偽出國輕旅行，非常適合與情人或閨蜜同行，拍下美照，如同身在日本。

喜歡享受台北時髦購物氛圍的時尚族群，就千萬不要錯過「老爺樂遊季－秋行」專案，可以任選「限量微風廣場500元酬賓券」，或「老爺烘焙坊600元抵用券」好禮二選一，包含翌日早餐，經濟實惠;喜歡輕鬆不趕行程、睡飽再到外面餐廳吃早午餐的人，則可以選擇「睡到自然醒」專案，除了不含早餐房價更划算外，平日退房，還可以獲得延遲退房禮遇，直接賴床到下午兩點！所有住房專案皆可以7折起優惠購買高鐵票，輕鬆下榻僅距台北車站10分鐘車程的台北老爺酒店！秋遊正夯，不出國仍然可以玩得有特色、便利又盡興！

和風秋旅，不用出國也像身在日本

日本旅遊一直是台灣人的最愛，往年甚至佔日本外來觀光人口的第二名寶座。然而受疫情影響，今年秋季赴日賞楓的計畫顯然已無法如願，因此身為日航酒店品牌的台北老爺，特地為廣大想念日本風情的國人推出「和風秋旅」住房專案，入住即贈由專人服務的日式輕和服體驗，以及可於飯店內中山日本料理廳，品嚐美味與視覺兼具的三層漆器日式下午茶，感受最體貼入微、賓至如歸的Omotenashi(おもてなし)日式尊榮服務！不論是與情人、閨蜜還是家人同遊，夢幻滿點又充滿風情，拍照留念就如同身在日本，完美一場「偽出國」之旅的心願！

睡到自然醒，不吃早餐更划算

針對旅行中喜歡單純休息、不被打擾的旅客，就千萬不能錯過「睡到自然醒」住房專案。考量到飯店早餐對所有旅人來說並非都不可或缺，有些年輕族群更喜歡不中斷睡眠，直接睡飽睡好。台北老爺酒店因此貼心推出可以盡情賴床的不含早餐純住房專案，不僅房價很有吸引力外，平日退房(週一至週四)，還可以再享受延遲退房到下午2點的超值禮遇！最適合喜歡悠閒慢遊、不趕行程的旅客。

老爺樂遊季-秋行，免費客房升等及時尚好禮二選一

都會旅行最少不了便利的交通，舒適的住宿，以及盡興的購物行程！台北老爺今年秋季與微風廣場聯名合作，推出「老爺樂遊季－秋行」時尚住房專案，除了可以體驗五星級日式尊榮住宿服務，並享受免費客房升等外，還可以擁有「台北老爺烘焙坊600元抵用券」，或限量「微風廣場500元購物酬賓券」好禮二選一！食、宿與購物金皆安排妥當，讓旅客來台北旅遊也可以滿載伴手禮回家！

避開人擠人的暑假，秋日大人味的旅行就是要優雅、愜意又隨心所欲，把握機會卸下工作的忙碌，規劃最適合自己個性的旅行。9月1日起至10月31日，台北老爺所有住房專案皆可以7折起的超值優惠加購台灣高鐵飯店聯票，讓台北之旅更便利！