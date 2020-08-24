台灣與索馬利蘭互設代表處　駐瑞典代表姚金祥對媒體分析重要性

圖為索馬利蘭外交暨國際合作部部長穆雅辛（左）17日透過視訊致詞情形，我外交部長吳釗燮(右上方) 也以視訊連線方式出席代表處開館典禮並致詞。... 圖為索馬利蘭外交暨國際合作部部長穆雅辛（左）17日透過視訊致詞情形，我外交部長吳釗燮(右上方) 也以視訊連線方式出席代表處開館典禮並致詞。(圖片來源: 外交部）

相關新聞 台灣駐索馬利蘭代表處17日正式成立、我外交部長吳釗燮視訊出席 中國外交部嗆：堅決反對

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣駐索馬利蘭代表處17日正式成立，據報導中國駐索馬利亞大使事先曾兩度訪問索馬利蘭，試圖說服索馬利蘭政府停止與台灣來往。

開館後中國外交部發言人趙立堅又重申，中方堅決反對台灣和索馬利蘭互設官方機構。

話說回來，索馬利蘭1991年宣布自索馬利亞獨立，但國際未普遍承認其國家地位。中國為何如此在意？

駐瑞典代表姚金祥日前接受瑞典廣播電台專訪，分析台灣與索馬利蘭互設代表處的過程和港區國安法的衝擊。

駐瑞典代表姚金祥日前接受瑞典廣播電台專訪，分析台灣與索馬利蘭互設代表處的過程和港區國安法的衝擊。（中央社檔案照片）

中央社報導，姚金祥19日接受「瑞典廣播電台」（Sveriges Radio）專訪時表示，台灣正積極拓展在非洲的部署，與索馬利蘭多次諮商後決定互相設處。包括歐盟在內，目前已有8個國家及國際組織在索馬利蘭設置官方代表機構，索馬利蘭在瑞典等22國也設有代表處。

姚金祥強調，索馬利蘭戰略地位重要，代表處正式運作後，兩國在農業、漁業、能源、採礦和資通訊領域的合作勢必擴大。

被問到台灣是否可能成為「港區國安法」的下一個目標時，姚金祥說，台灣與香港不同，中共從來沒統治過台灣，況且台灣民眾對中共本質相當了解，不相信也不接受「一國兩制」。

姚金祥指出，港區國安法適用全球各國，目標是扼殺香港與國際的連結，台灣希望國際社會能齊聲譴責這部法律和支持香港的民主自由。

應邀在節目中評論的瑞典知名漢學家羅多弼（Torbjörn Lodén）指出，中國的國際形象愈負面，反而增加台灣外交出擊的機會。港區國安法的內容暴露中共的野心，恫嚇說真話的人，讓他膽戰心驚。

1925年成立的瑞典廣播電台是瑞典最重要的公共廣播電台，姚金祥的專訪是在全國性的第一新聞頻道播出，這也是我國駐瑞典代表第一次接受這家瑞典重要媒體的專訪。