香格里拉台北遠東國際大飯店 遠東Café自助餐廳

位於香格里拉台北遠東國際大飯店六樓的遠東Café自助餐廳，一直是深受國人喜愛的自助餐選擇，為全面升級用餐體驗，香格里拉台北遠東國際大飯店宣佈將從8月24日起進行遠東Café 自助餐廳內部改裝工程，預計於11月初重新開幕迎賓！區域總經理暨香格里拉遠東國際大飯店總經理祖睿德先生(Randy Zupanski)興奮地表示：「持續精進硬體設備及服務品質是香格里拉台北遠東國際大飯店一直以來對消費者的承諾。飯店為此改裝計畫籌備多時且預估將斥資新台幣8千萬元，不僅餐廳空間將呈現耳目一新的當代設計，菜色也將全面升級！」而為了答謝眾多忠實顧客的長年支持，即日起至遠東Café 用餐，還可立即參加抽獎，有機會獲得免費住宿以及餐飲優惠等豐富獎項！訂位專線：(02) 7711-2080。

好還要更好！區域總經理暨香格里拉遠東國際大飯店總經理祖睿德先生(Randy Zupanski)說道：「去年十月份，飯店三樓的遠東宴會廳改裝後佳評如潮，今年規劃的自助餐廳改裝計畫將如期進行，我們再度與一手打造遠東宴會廳的世界知名國際設計團隊CAP Atelier設計公司攜手合作，以飯店著名的宋代藝文生活為概念發想，巧思融合台灣在地文化，無論是整體氛圍、空間美學以及國際廚藝團隊激盪出的創意多國美食，嶄新的遠東Café自助餐廳即將於11月份蛻變成一個充滿活力且饒富食趣的當代美食市集，我們對此次改裝深具信心，並期待能帶給大家更精采的感官饗宴。」

相信對許多饕客來說，遠東Café自助餐廳裝載著無數與家人好友用餐歡慶的難忘回憶，想要在改裝前做最後巡禮的食客們，可要把握機會。現在於餐廳消費還可參加遠東Café改裝倒數抽獎活動，各式豐富獎項包含免費住宿以及餐飲優惠等，千萬別錯過！

提醒於旅展購買自助餐券的消費者，該券在餐廳改裝期間仍可以券面價值於飯店其他餐廳和酒吧消費折抵。