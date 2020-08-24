台北大直英迪格 開幕首場夏夜派對

迎接暑假最後一個黃金週末，台北大直英迪格酒店將於8/29(六)晚間6點至9點於T.R Bar & Kitchen舉辦開幕首場「入厝啦！Warming Party」戶外露臺派對，與知名直播平台17 LIVE協力合作，特別邀請DJ學院「IMDJ」創辦人Mad、法國唱盤玩家DJ Cross Cutz及多位音樂好手接力演出，掀起派對時尚熱潮。

同時，米其林廚藝顧問 Frederic Jullien精心獻上多款義式風味手工窯烤比薩、燒烤豬肋排、熱壓火腿古巴三明治、豪華版義式燉飯及鮮蔬沙拉等美饌，暢飲柏克金小麥生啤酒及法國酒莊紅、白酒，邀民眾前往大口吃肉、大口喝酒(未滿18歲者禁止飲酒)，還有價值18萬總統套房的幸運抽獎、柏克金品牌贊助的神秘禮，票價1,280元/張，限量150名入場！購票連結：https://reurl.cc/v11Kzk。單次購買2張活動入場券，加價3,300元即可入住當晚高級客房1晚，含翌日早餐2客，訂房專線：02-3518-7724或上酒店網站查詢http://www.indigo-taipei.com。

台北大直英迪格酒店總經理 胡愛偉表示：全球英迪格酒店品牌致力在旅遊市場上推動具有話題且能串起時尚風潮的主題活動，館內自今年六月推出【曬護照】住房專案，深獲旅客熱烈響應，為再創品牌話題與聲量，此次特別於暑假結束前舉辦「入厝啦！Warming Party」，集結時下年輕族群喜愛的音樂、美食時尚元素，期能引領旅客與大直構築更多在地脈絡連結，同時提前為下半年度餐飲及宴會市場拉抬暖身。

