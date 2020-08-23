美國時代雜誌：萬人演唱會見證台灣防疫成效與國民素質

美國「時代」雜誌報導，台灣武漢肺炎防疫有成且民眾配合度極高，已率先舉辦兩場萬餘人的演唱會(圖/周興哲臉書) 美國「時代」雜誌報導，台灣武漢肺炎防疫有成且民眾配合度極高，已率先舉辦兩場萬餘人的演唱會(圖/周興哲臉書)

美國「時代」（TIME）雜誌報導，在其他國家，室內大型音樂活動要等疫苗上市才有可能，而且不知要到何時，但台灣已率先舉辦兩場萬餘人的演唱會，這要歸功於台灣防疫有成，以及民眾極高的配合度。

時代雜誌的報導說，在8月8日那個晴朗潮濕的星期六下午，手持遮陽傘和迷你風扇的歌迷一一通過多道防疫關卡，除了要戴口罩、量體溫，在實名制的規定之下，每人還得出示身分證件，或在政府網站輸入姓名、電話號碼以取得快速反應條碼（QR Code），讓防疫機關日後在有需要時便於聯繫。

報導說，歌迷們對於這些措施都不以為意。蔡姓歌迷說：「在疫情期間還能夠聽演唱會，即使需要戴口罩、量體溫也OK。」22歲的蔡小姐從周興哲2014年出道時，就是他的粉絲。周興哲這次巡迴演唱會在台北與高雄各有兩場，她每一場都要去聽。她說，這次巡演場次一公布，她就毫不猶豫訂了票。台北的兩場已經舉行，高雄的場次是在9月上旬。

24歲的陳姓歌迷是首次到現場聆聽演唱會。他是因為常聽，也常在KTV唱周興哲的歌，因此決定購票。他承認不喜歡戴口罩，「但沒辦法，因為有這麼多人聚在一起，我怕會被傳染」。

何時會有抵抗武漢肺炎的疫苗大量上市，讓各地能恢復舉辦演唱會？報導說，這問題跟疫情本身的發展曲線具有同樣的不確定性。全球音樂界還在持續舉辦虛擬音樂活動，唯有台灣放寬限制，讓室內大型音樂會可以舉行。

台灣是在連續8個星期未出現本土病例之後，在6月初放寬對大型活動人數的限制。在未來幾個星期，另有多場音樂會將在台北小巨蛋舉行。

報導指出，除了台灣，只有紐西蘭在7月舉行疫情發生以來的首場大型音樂會，至少有6000人參加。紐西蘭曾有102天未發現本土病例，但疫情在8月上旬死灰復燃。

加拿大和印尼等國家嘗試舉辦讓觀眾留在汽車上欣賞的戶外娛樂節目，英國8月中旬則舉辦了一場讓觀眾保持社交距離的露天音樂會。美國也有多場限制人數的音樂會，但多數現場觀眾未戴口罩的影片在事後流出，主唱的歌手因而遭到批評。

時代雜誌的報導說，周興哲演唱會的現場情況大不相同。在任何時刻，幾乎全部觀眾都戴好口罩，只有極少數人把口罩拉到下巴的位置，或露出鼻孔。報導說，觀眾高度配合防疫要求，讓周興哲可以跟粉絲近距離互動，粉絲也才能親身享受音樂會的快感。

報導形容，8月8日的音樂會讓歌迷找回睽違半年的感覺：他們喜歡的歌手在台上演出，滿場觀眾跟著他一起高唱。報導說，從各國紛紛採取社交距離措施以來，周興哲的「你‧好不好」演唱會是已知規模最大的一場音樂活動，而這見證了台灣防疫作為的強而有力。

時代雜誌的報導也對周興哲做了介紹，指出他在11歲就到美國麻薩諸塞州唸書，起初只能說一點英文，而聆聽華語情歌讓他有回家的感覺。後來他自己寫歌，「因為我想幫助別人，讓他們不會感到寂寞，給他們做伴」。

周興哲在2014到2016年間有兩首暢銷曲（「以後別做朋友」和「你，好不好？」）在YouTube的點閱次數都超過一億，當時在華語歌壇只有周杰倫和林俊傑有此成績。



(來源:周興哲臉書)