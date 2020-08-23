睽違22年！國際天后李玟：唱到缺氧頭暈滿天星！美國迪士尼真人版電影《花木蘭》9/4台灣上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)迪士尼經典動畫真人版《花木蘭》定檔9月4日在台上映，天后李玟COCO睽違22年，再度為真人版《花木蘭》重新詮釋了全新編曲《自己》。

音樂公司表示，1998年動畫版《花木蘭》在全球橫掃3億美金票房，動聽主題曲與配樂，可說動畫版《花木蘭》如虎添翼關鍵之一。當中的代表主題曲＜Reflection＞《自己》其各影音版本單單在YOUTUBE加總超過七千萬次點擊，其驚人風靡程度可見其動人魅力。而早在22年前天后李玟COCO便已詮釋過該曲目，時隔多年，她再度為全新編曲的版本，透過她累積的經驗及實力，唱出全新的風格！

「98年的時候，我在錄《自己》這首歌就曾經說這是我唱過『最難唱』、『最有難度』的一首歌！」身為動畫版《花木蘭》中文版配音女主角與主題曲主唱，天后李玟COCO透露＜自己＞至今仍是她唱過最有難度的歌曲：「在22年之後呢，它還是『最難唱的歌』第一名！除了音域很廣，它要從很低音，很長一口氣唱到很高音，」她特地用哼的方式表現經典段落的轉音，「尤其副歌那一句是特別、特別、特別、特別的會缺氧。」

李玟強調四次「特別」，最後還更強調：「然後會有點頭暈，會讓人看到滿天星的那種感覺。」

「之前在唱的時候，是小女生那種倔強的詮釋；現在是比較柔情、堅強、呵護一切的女人。」天后李玟COCO解釋，這次重新詮釋跟以前版本比較，除了重新編曲外，最大不同在於「因為接受過不同挑戰跟磨練，讓我感情更加濃厚，唱的時候，會自然把22年的人生體會：女生去尋找自己、女人去接受自己等不同的階段表現出來，自自然然唱出來就是不一樣的轉音，也更能表達花木蘭克服種種困難的鬥志。」

「迪士尼很多歌曲都是陪著我們一起長大的經典，《自己》就是迪士尼經典歌曲代表作之一。」李玟COCO笑說此次真的非常開心：「能再次跟迪士尼合作《花木蘭》，過了22年有機會再唱這首歌，真的很榮幸。不管是第一次聽到這首歌，或之前已聽過這首歌，都希望大家喜歡這個版本。」



《花木蘭》中文版主題曲《自己》幕後製作花絮(影/Youtube)