台灣聲響實驗室《彼得與狼》擴增實境兒童劇場　玩聚場夏日藝術節台北登場

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)C-LAB台灣聲響實驗室推出年度兒童聲音劇場製作《聲之書：彼得與狼》，利用AR（擴增實境）科技與遊戲，帶領小朋友認識音樂與聲音，並從玩樂中體驗藝術環境，將於8/22、8/23、8/29、8/30 「2020玩聚場夏日藝術節」登場。

平板電腦變身互動式有聲書； 新聞主播化身說故事姐姐

《聲之書：彼得與狼》改編自經典兒童音樂作品《彼得與狼》，是一個結合 AR 技術有聲書的兒童聲音劇場，小朋友可以運用平板電腦和擴增實境來探索故事內容和聲音，並利用不同的角度來學習音樂。本項新製作預計進行20場演出，適合全家大小一起參與，台灣聲響實驗室更特別邀請電視新聞主播莊雨潔及眾多神秘嘉賓，擔任說故事姐姐，引領小朋友進入奇幻世界，並帶給觀眾更多驚喜。

《彼得與狼》為俄羅斯作曲家普羅高菲夫的經典兒童劇音樂作品，透過故事角色和主題樂曲的互動設計，教導小朋友認識各種樂器特性。而台灣聲響實驗室所配置的49.4 聲道的沉浸式聲音劇場空間，運用 3D Audio 空間音效技術，將完整模擬與還原聲景樣貌，運用沉浸式體驗的特性，帶領觀眾體驗作曲家的創作巧思及樂器特色。

結合國網中心、國台交與金曲獎錄音師的沉浸式製作

本項製作集結跨領域創意和技術工作者共同參與，包括國家高速網路與計算中心協力雲端算圖及 AR 動畫製作、音樂演奏則由長期投注在台灣音樂教育的國立台灣交響樂團擔任指揮與演奏、錄音由金曲獎錄音師楊敏奇錄製，並由台灣本土麥克風品牌 B9 Audio 的麥克風收音，在音樂和聲音製作上，期待提供觀眾前所未有的沉浸式聲音體驗。而3D 動畫人物製作也找來知名的目子拾參創意有限公司和龔爰設計，帶來最吸睛的動畫呈現。

聲之書：彼得與狼

8/22-8/23（B）台灣聲響實驗室

13:00、14:00、15:00、16:00、17:00

8/29-8/30（A）聯合餐廳展演空間二樓（聲響實驗室Studio 3）

13:00、14:00、15:00、16:00、17:00