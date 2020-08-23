日本東京發明展　台灣代表團獲39金25銀3銅、總成績第2名

雲林科技大學機械工程系師生團隊研發「模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅」，省力且好收納，獲日本東京創新天才發明展金牌肯定。（中華創新發明學... 雲林科技大學機械工程系師生團隊研發「模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅」，省力且好收納，獲日本東京創新天才發明展金牌肯定。（中華創新發明學會提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日本東京創新天才發明展今年(2020年) 改以線上拍攝影片的競賽方式進行，今天(23日) 揭曉成績，台灣代表團共獲得39金、25銀、3銅，團隊總成績排名第2。

中央社23日報導，日本東京天才發明展歷史悠久，每年吸引全球眾多人才參加，今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病，武漢肺炎）疫情影響，參與的國家減少，並改以線上拍攝影片方式參與，但仍有俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、印尼等10國、近200件作品參賽。

東京創新天才發明展今天揭曉成績，台灣代表團獲得39金、25銀、3銅，總成績排名第2。雲林科技大學機械工程系教師吳益彰與研究生陳泓瑋、沈廷豫、高思穎等人研發「模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅」，獲得金牌肯定。

陳泓瑋指出，傳統手推式輪椅會造成使用者手腕運動傷害，且只能以手掌摩擦輪圈達到煞車效果，而一般電動輪椅笨重不易收納，外出距離受電力限制，因此團隊設計在舊有輪椅裝上模組設計，能讓輪椅變身成為具有推桿驅動的電動輔助輪椅，不但省力，還能保有原輪椅的收納功能。

台中科技大學美容系教師黃啓方發明「智慧型頭皮紓壓按摩教學指引裝置」，同樣獲得金牌。

黃啓方表示，傳統經絡按摩學習多透過師傅口說傳授或平面教學，但人體穴位多且按摩流程繁複，常常學習成效不佳，他融合中醫學理與臨床按摩技法，設計布滿LED燈的透明頭罩，透過亮燈顯示人體經絡位置，讓學習者更快上手。

台北市靜心高級中學國中部七年級學生張倢叡、陳冠東發明「生質環保電熱膜」，是今年台灣代表團中年紀最小的金牌獎得主。

張倢叡提到，冬天過去傳統都用燒煤炭取暖，很不環保，他們想到可利用稻穀殼與玉米薯殼等農作廢棄物製成能保暖的薄膜，由於薄膜輕薄柔軟，可結合壁磚、磁磚、木板、地毯、床等各種材料，用電導熱後就能保暖，作品還設計遠端通訊遙控開關，環保又節能。