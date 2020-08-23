台灣總統金門追悼八二三砲戰將士　美國在台協會處長首度出席意義重大

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)總統蔡英文今(23)日赴金門主持八二三砲戰62週年公祭暨追思活動，美國在台協會處長酈英傑也首次赴金門出席追思活動，目前正值國際局勢與兩岸變動時刻，AIT此舉意義重大。

綜合媒體報導，總統蔡英文在國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、陸軍司令陳寶餘等人的陪同下，前往金門太武山公墓參與公祭及追思活動，美國在台協會台北辦事處長酈英傑也首度應邀出席。

中央社報導，活動一開始由蔡總統與參戰將士、遺族代表、三軍官兵代表於太武山公墓忠靈殿向已故的革命先烈致祭，隨後轉往太武山公墓墓塚區，主持陣亡將士的追思活動，透過上香、獻花及默哀等儀式，表達追思與感念。儀式結束後，蔡總統等人以鞠躬代替握手，向參戰將士及家屬致意，

自由指出，蔡英文主持823戰役追思活動後，輕車簡從前往因黑鷹直升機事故罹難的洪鴻鈞中將家中，向高齡93歲的洪媽媽請安，殷切詢問老人家生活近況，讓洪家備感溫馨。

金防部指出，共軍在民國47年8月23日傍晚，對金門發動猛烈砲擊，掀起震驚中外的「八二三砲戰」，中共企圖以優勢密集火力一舉擊潰金門防線，但在全島軍民的堅持下，徹底粉碎中共「解放台灣」的美夢，不但創造國軍戰史上光榮一頁，更為國家奠基安定繁榮與台海長期的和平發展。