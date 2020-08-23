台灣多媒體藝術家陶亞倫最新虛擬實境特展　擺脫身體限制如「幽靈」穿透建築

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)台灣數位媒體藝術家陶亞倫首次曝光10件全新創作的虛擬實境系列作品，為近年投入VR創作領域的一個里程碑，獲HTC Vive Arts支持，打造沉浸式空間探索科技與當代藝術，自即日起於台北當代登場。

陶亞倫2020最新VR力作個展-「無處不在的幽靈」概念源自於法國哲學家保羅．維希留（Paul Virilio）以「生來即死」、「接近死亡的經驗」形容高度擬真化、符碼化的世界，以一種隱晦的、無法捉摸「幽靈」的面貌出現，隱身「不在場」的幽靈，展開對於「在場」的一切，進行全面部署與控制。



展場(圖/台北當代)

陶亞倫觀察，疫情來襲加深民眾的恐懼，迫使人們進入低度社交狀態，加速所有文化活動趨向網路虛擬化，人類意識、身體、感知，數據化在各種慾望機器中流竄，如同隱藏的、流動的「幽靈」，真實與虛擬共處於不斷擴延的多重時空中。對照展覽的VR現場，觀眾站立於藝術家自製的電動軌道上，身體狀態被控制推移的交互穿梭，也宛如一具具被禁錮漂移的幽靈。

台北當代表示，展覽讓「在場」的觀眾，分別潛入10個「不在場」的空間。一旦戴上VR眼鏡後，即擺脫身體限制，穿透實體建築，意識如幽靈式的潛入、攀升、平移等行進模式，沉浸於這10件以《徘徊的幽靈》為主題的場域內。

其中，《徘徊的幽靈 No.6》與《徘徊的幽靈 No.7》會緩慢移動進入廢棄空蕩的停屍間與擺放密集的病床場景，反映面對病毒感染的深層恐懼，迫使人們遠離實體的接觸，將人類的文化活動加速的推向虛擬化，轉化為隱藏、流動的「幽靈」。

展覽透過虛擬情境的安排與調度，安置於具百年歷史的場域內，創造出微妙的歷史疊合，召喚這塊土地的記憶，是陶亞倫試圖透過數位科技擺脫物質身體的限制，製造一個能穿梭過去、現在、未來的敘事現場，亦可視為他對於未來虛擬實境演進下，作為警世預言的創作實踐。

該展也獲全球虛擬實境領導品牌HTC Vive Arts支持，觀眾在啟動HTC Vive pro設備後，即可沉浸於藝術家打造的虛擬空間內，探索科技與當代藝術跨界詮釋的情境場域。



《夢》(圖/台北當代)

同時，展覽也可見陶亞倫具代表性的裝置作品，首先位於入口大門《夢》這件動力裝置作品，以巨大的凸透鏡，即時折射現場的光影風景，探尋「真實」多重奧義的佈設。

VR體驗搶先預約

展覽期間為提供觀眾體驗VR作品流程順暢，避免排隊人潮，當代館特別開設VR作品時段性的優先體驗預約，詳細預約辦法，請至當代館官網查詢並進行預約登記。