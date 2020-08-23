【武漢肺炎各洲疫情比一比】全球截至 8/22已逾2300萬例確診　死亡破80萬大關

武漢肺炎疫情影響全球甚鉅，台灣新銳設計師葉佳靜近日特別在2020台北TOP時裝設計大賞參賽作品中，融入希臘神話的狩獵女神概念，呈現對抗疫情... 武漢肺炎疫情影響全球甚鉅，台灣新銳設計師葉佳靜近日特別在2020台北TOP時裝設計大賞參賽作品中，融入希臘神話的狩獵女神概念，呈現對抗疫情的戰士形象。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）武漢肺炎疫情從去年(2019年) 12月在中國爆發後，迄今全球累計至少2300萬3079起確診病例，其中病故者已經超過80萬人。

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間22日11時（台灣22日晚間7時），全球死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的人數已經突破80萬大關，來到800,004人。

值得注意的是，拉丁美洲和加勒比海是受疫情衝擊最嚴重的地區，累計有25萬4897人死亡。

【各大洲確診與死亡人數統計 】

拉丁美洲和加勒比海地區 6,575,960確診 254,897人死亡 歐洲 3,681,448 確診 212,533人死亡 加拿大與美國 5,749,093確診 184,516 死亡 亞洲 4,410,622確診 86,288死亡 中東 1,389,619確診 33,930死亡 非洲 1,169,204 確診 27,319死亡 大洋洲 27,133 確診 521死亡

【過去七天，各地新增的死亡人數如下】

拉丁美洲 17,095 亞洲 8,501 加拿大與美國 6,964 歐洲 2,550 非洲 2,227 中東 2,188 大洋洲 99

其他值得注意的數字還有:

【全球染疫死亡人數中，有超過半數來自4個主要國家】

◆這四個國家分別是美國（17萬5416死亡）、巴西（11萬3358死亡）、墨西哥（5萬9610死亡）和印度（5萬5794死亡）。

◆自從今年（2020年) 6月6日開始，全球死亡人數更是倍增，光是過去17天，就有10萬人死於疫情。

◆自從中國官方宣布第一例死亡個案的147天後，全球死亡總數達到40萬人。如今相隔不到77天，死亡人數已經跨越80萬大關。