【武漢肺炎各洲疫情比一比】全球截至 8/22已逾2300萬例確診　死亡破80萬大關

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)武漢肺炎疫情從去年(2019年) 12月在中國爆發後,迄今全球累計至少2300萬3079起確診病例,其中病故者已經超過80萬人。

法新社彙整官方數據顯示,截至格林威治標準時間22日11時(台灣22日晚間7時),全球死於2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)的人數已經突破80萬大關,來到800,004人。

值得注意的是,拉丁美洲和加勒比海是受疫情衝擊最嚴重的地區,累計有25萬4897人死亡。

其他值得注意的數字還有:

◆這四個國家分別是美國(17萬5416死亡)、巴西(11萬3358死亡)、墨西哥(5萬9610死亡)和印度(5萬5794死亡)。

◆自從今年(2020年) 6月6日開始,全球死亡人數更是倍增,光是過去17天,就有10萬人死於疫情。

◆自從中國官方宣布第一例死亡個案的147天後,全球死亡總數達到40萬人。如今相隔不到77天,死亡人數已經跨越80萬大關。

