【武漢肺炎各洲疫情比一比】全球截至 8/22已逾2300萬例確診　死亡破80萬大關

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）武漢肺炎疫情從去年(2019年) 12月在中國爆發後，迄今全球累計至少2300萬3079起確診病例，其中病故者已經超過80萬人。
法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間22日11時（台灣22日晚間7時），全球死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的人數已經突破80萬大關，來到800,004人。
值得注意的是，拉丁美洲和加勒比海是受疫情衝擊最嚴重的地區，累計有25萬4897人死亡。
【各大洲確診與死亡人數統計】
|拉丁美洲和加勒比海地區 6,575,960確診
|254,897人死亡
|歐洲 3,681,448 確診
|212,533人死亡
|加拿大與美國 5,749,093確診
|184,516 死亡
|亞洲 4,410,622確診
|86,288死亡
|中東 1,389,619確診
|33,930死亡
|非洲 1,169,204 確診
|27,319死亡
|大洋洲 27,133 確診
|521死亡
【過去七天，各地新增的死亡人數如下】
|拉丁美洲
|17,095
|亞洲
|8,501
|加拿大與美國
|6,964
|歐洲
|2,550
|非洲
|2,227
|中東
|2,188
|大洋洲
|99
其他值得注意的數字還有:
【全球染疫死亡人數中，有超過半數來自4個主要國家】
◆這四個國家分別是美國（17萬5416死亡）、巴西（11萬3358死亡）、墨西哥（5萬9610死亡）和印度（5萬5794死亡）。
◆自從今年（2020年) 6月6日開始，全球死亡人數更是倍增，光是過去17天，就有10萬人死於疫情。
◆自從中國官方宣布第一例死亡個案的147天後，全球死亡總數達到40萬人。如今相隔不到77天，死亡人數已經跨越80萬大關。
The toll had reached 400,000 deaths around the world 147 days after the announcement of the first fatality in China, while it has taken 77 days to reach 800,000.