台灣桃園國際機場第三航廈工程預計2026完工　第一航廈擬隨後拆除重建

桃園國際機場第三航廈預計2024年至2026年分階段完工。交通部將評估拆除並重建使用逾40年的第一航廈（圖），時間點在第三航廈完工之後。（... 桃園國際機場第三航廈預計2024年至2026年分階段完工。交通部將評估拆除並重建使用逾40年的第一航廈（圖），時間點在第三航廈完工之後。（圖：facebook.com/TIAfans）

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)台灣國際桃園機場第三航廈主體工程預計於明年啟動，交通部後續緊接著也將著手進行第一航廈及第二航廈重建工程。

綜合媒體報導，桃園國際機場第三航廈主體工程終沒流標，四度招標後今年共有兩組得標廠商，分別為Samsung C&T Corporation與榮工工程股份有限公司共同投標，及日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司與大陸工程股份有限公司共同投標，後續將進行第二階段規格標備標。預計2024年至2026年分階段完工。

中央社指出交通部評估，將在第三航廈完工後拆除重建已使用40多年的第一航廈，其工程時間點是根據國際航空組織的預測，因受到疫情影響，2024年的國際航空運量才會回到2019年水準，現在正是利用機會推動機場工程的好時機。

桃機公司預計，第三航廈工程明年第一季就可動工，分3階段完工，2024年先完成並啟用北登機廊廳，主航廈2025年試營運，南登機廊廳2026年初完工。

交通部評估，第三航廈可服務的年旅客容量有2000萬人次，當第三航廈全部完工後，就可拆除並重建第一航廈，至於重建的面積，及是否仍重建航廈或改做其他商業大樓，仍待未來更詳細評估。

交通部考量，第一航廈重建完成後，進行第二航廈局部改建。第二航廈使用至今也已經20年，並在2018年完成擴建，目前可提供的年旅客服務容量為2200萬人次，但發生過多次跳電及漏水。