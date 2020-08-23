對台灣醫藥界貢獻傑出　印度抗癌學者庫納那塔利、獲頒永久居留證「梅花卡」

庫納那塔利致力藥物學研究。（庫納那塔利提供） 庫納那塔利致力藥物學研究。（庫納那塔利提供）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 來自印度的台北醫學大學藥學系助理教授庫納那塔利(Kunal Nepali) 在台期間研發治療癌症及痛風、高尿酸血症等藥物，在傳統抗癌與痛風治療上作出重大貢獻，幫助許多病患，今年以我國所需「高級專業人才」事由獲頒外僑永久居留證梅花卡（Permanent Residency“Plum Blossom”Card），該事由目前全國僅有119人申獲。

庫納那塔利(35歲)亦是知名國際期刊審稿人，獲得許多期刊審稿者獎項，例如《醫學研究評論》、《歐洲醫藥化學雜誌》、《生物有機化學》、《生物有機化學與醫藥化學通訊》等。太太莉塔歐哈(Ritu Ojha)跟隨先生腳步同樣到台北醫學大學主修藥學系，並於2018年取得博士學位，夫妻鶼鰈情深，一同為台灣醫藥界貢獻。

庫納那塔利擁有長達10年豐富藥物研究與開發經驗，他在2012年於印度旁遮普科技大學ISF藥學院獲得博士學位，之後於印度Guru Nanak Dev大學擔任助理教授至2014年，同年10月他決定移居台灣居住。

庫納那塔利說，剛開始會想離開印度到他國，是因為身為優秀的教師與研究家，他力求至國際深造他的藥物學術專業而開始閱讀許多優秀的研究員、科學家和學者的作品，因緣際會被台北醫學大學教授劉景平的癌症療法研究與卓越的貢獻深深吸引而來到台灣，成為劉教授博士研究小組的一員，沒想到之後就深深愛上這片土地的風土民情與多元文化。

庫納那塔利來台後於台北醫學大學藥學系擔任博士後研究員，之後更因本身的努力成為助理教授，主要研發治療癌症及痛風、高尿酸血症等藥物，其專業研究結果在傳統抗癌與痛風治療上作出突破與貢獻，因而幫助了許多病患，學術研究成果亦成為其他研究者研究基礎。

除了從事學術研究之外，庫納那塔利也致力推廣教育，他相信教育發展若想不斷進步創新，需要與國際更多連結，例如與他國學校進行合作或交換生計畫。因此，他近期進行的專案交流活動，就是到母國印度的多所知名研究所，推廣台北醫學大學藥學院之研究學程，希望透過學校交換計畫吸引印度優秀學子來臺，增進學生國際競爭力與專業能力。

庫納那塔利現在與太太及2歲孩子一起同住台灣，他們一家人都非常喜愛旅遊，常常遊歷台灣名勝景點，例如貓空、碧潭風景區、野柳地質公園及中正紀念堂等，生活相當愜意快樂，未來更打算申請身分證，希望成為正港的台灣人。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，永久居留證梅花卡核發對象是給為我國所需之高級專業人才，或在台有重大投資、重大貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才在台永久居留。經審查會並由各專業領域專家學者審核通過後始可核發，得不受居留期間達5年以上之限制，移民署特別頒發外僑永久居留證梅花卡給庫納那塔利，希望能延攬國際專業人才在台永久居住。

庫納那塔利（左1）與家人暢遊日月潭（庫納那塔利提供）