【莫非天意】政治素人曾是台灣「十大槍擊要犯」 桃園市議員段樹文陰錯陽差遞補擔任「警政衛生」審查會召集人

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）桃園市議員段樹文曾是警政署通緝的「十大槍擊要犯」，因遞補上任且陰錯陽差擔任「警政、衛生」審查會召集人；他昨(22日) 表示，第一時間就已向議會表達辭意，若仍得擔任就會勇於承擔。

桃園市第3選區（八德）的7連霸議員劉茂群，因涉嫌賄選遭桃園地檢署提出當選無效之訴，一審判劉茂群當選無效，經上訴，二審6月10日遭駁回，全案確定；席次由落選頭無黨籍段樹文遞補，在6月24日宣誓就職桃園市議員。

段樹文曾是警政署通緝的「十大槍擊要犯」，日前有民眾發現，段樹文遞補後，竟是桃園市議會「警政、衛生」審查會的召集人，讓人感覺有「衝突感」。

中央社引述段樹文受訪表示，因為劉茂群原本就是「警政、衛生」審查會召集人，他遞補之下才陰錯陽差的擔任此位，但他第一時間就有向無黨聯盟總召李家興表達辭意，「我說我不要進入警政審查會」，因為聯想到曾經的「身分」，如果出現督導警察局長的畫面，「好像有點怪怪的」。

段樹文表示，由於要考量辭去「警政、衛生」審查會召集人後，有誰願意來接此位，這部分目前還沒有下文，如果真的沒有人願意接，「那我就面對，勇於承擔責任。」

段樹文表示，其實換個角度想，他對於真實的社會情況有深度了解，若質詢警察局也絕對不會刁難，「或許警察單位更希望像我這樣的人來質詢他們」。

桃園市議會議長邱奕勝表示，段樹文遞補劉茂群的缺是議會慣例，針對段樹文表達請辭「警政、衛生」審查會召集人，會請議事組按照法規辦理。

無黨聯盟總召李家興則向媒體證實，段樹文的確有向他表達辭「警政、衛生」審查會召集人之意，並稱讚段樹文在議會工作上相當認真、態度謙虛；截至22日下午1時，桃園市議會網站仍尚未將段樹文從「警政、衛生」審查會召集人名單上移除。

回顧段樹文今年6月24日宣示就職時，曾當場下跪獻花給母親表達感謝，除承諾當個為民喉舌的議員，也會支持市長鄭文燦共謀市民福祉。

他表示，在議事堂內看到媽媽忍不住流下眼淚，讓她擔心受苦多年，終於能夠讓媽媽不再擔心，以後會做個更認真努力、為市民代言的議員。

遞補就任桃園市議員的段樹文（前左）6月24日正式宣誓就職，隨後並當場下跪，獻花給母親表達感謝，並承諾將當個認真努力為市民代言的議員。中央社

段樹文指出，宣誓就職事前還不敢告訴高齡92歲的母親，怕她操心，因此當媽媽從街坊鄰居處聽聞後一度不相信，還特別跑到服務處查看，發現服務處滿是恭賀的花籃，才相信兒子真的當上了市議員。

他說，身為政治素人的他選擇加入無黨團結聯盟，相信可以很快進入狀況，未來問政，對社會不公不義的事情不會妥協，也會支持鄭文燦的服務團隊，為廣大市民謀福祉。

段樹文的媽媽則說，真的很開心，也希望兒子好好做，不要辜負大家的期待。

桃園市長鄭文燦當天除了頒發當選證書，也恭喜段樹文能進入市議會，為桃園做更多事情，過去段樹文擔任八德區霄裡玉元宮主任委員期間，就曾運用宮廟資源照顧轄區學校，未來也期許段樹文將相關經驗帶到議會，讓地方民意得到充分反映。

桃園市八德區市議員劉茂群因賄選案，今年(2020年) 6月10日二審宣判當選無效定讞，並由同選區落選頭無黨籍段樹文遞補，曾經名列十大槍擊要犯的段樹文出獄後，積極投入社會公益事業，善行獲得地方肯定，以行動助人的段樹文也改變自己人生。

中央社6月11日的報導，引述段樹文接受記者訪問表示，17歲時就因犯案入獄，年輕的他愛玩講義氣，只想做些轟轟烈烈的大事，一步步犯了許多錯，知名度高的他常成為警方關切對象，甚至成為台灣十大槍擊要犯之一，但時間的歷練讓他看清了所謂的「江湖」，「人家叫你一聲老大又如何」，傷心的還是家人。

段樹文不諱言曾多次進出牢獄服刑20多年的「黑歷史」，他說，高齡92歲的母親因為記憶力衰退，每次見面總抱怨兒子很久沒有回家看她，「因為媽媽的記憶停留在監獄會客的時光」，他心痛極了，讓媽媽流那麼多眼淚，深深懊悔年輕時的不孝順。

段樹文表示，決心改變的他，這幾年已經習慣一個人出門，他已經不在乎他人的眼光，要叫他什麼，現在他不但積極投入社會公益事業，更接任八德區霄裡玉元宮主任委員，希望透過宗教的力量推動社會公益。

對於荒唐的過去，他說，「沒有那些過去，我怎麼知道我要什麼。」

段樹文指出，家中有10個兄弟姐妹，都很會讀書有成就，就只有他最愛玩，從事軍職的父親對家人管教嚴格，對他的期望也很大，但父親經常因工作關係不在家，但父親倒下時他在服刑，只能在戒護員警的陪同下，戴著手銬腳鐐回家上香，「那時真的很痛恨自己。」

對於未來，段樹文表示，他是政治素人，會尋求對地方有政治經驗的人來擔任服務團隊，因為父親自中國來台從事軍職，他是別人說的「外省人第二代」，他不願介入藍綠紛爭而選擇以無黨派的身分參政，因為民眾的權益及生活才是最重要的。

段樹文說，透過人生經歷，讓他深感孝順的重要，因此在競選時就提出在各年級推動「孝行獎」，因為「不會讀書沒關係，我以前也不喜歡讀書，知道孝順就好」，上任後會配合桃園市政府教育局從八德區開始，再逐漸擴展到全市，希望以他錯誤的前半輩子，燃起新的後半輩子。