「巴威」逐漸遠離台灣　受「颱風尾」影響、23至29日西部留意局部降雨或大雨　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）氣象局昨天(22日) 晚間解除颱風巴威海上警報。氣象專家吳德榮提醒，明天（24日) 仍受到巴威外圍環流影響，引進俗稱「颱風尾」的西南風，並將持續至28日，26日起有愈來愈濕、影響加劇的趨勢。

中央氣象局昨晚表示，輕度颱風巴威正朝遠離台灣方向移動，海上颱風警報晚間11時30分解除；隨著颱風北上，24日至29日將引進西南氣流，西半部防大雨。

中央氣象局表示，今天(23日) 白天的天氣

受到颱風外圍環流影響，氣象局說，颱風外圍環流影響，23日基隆北海岸、屏東地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

中央氣象局指出，下半天颱風遠離，除迎風面的嘉義以南地區仍有局部降雨外，其他地區降雨趨緩、天氣回穩。

氣溫方面，西半部高溫約攝氏33、34度，東半部32至35度，宜蘭有局部36度以上高溫發生的機率，沒下雨時天氣較為悶熱。

此外，台灣附近各海面風浪大，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海、空曠地區易有8至10級強陣風；基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

中央社引述氣象局昨(22日) 表示，輕度颱風巴威正朝遠離台灣方向移動，海上颱風警報晚間11時30分解除；

隨著颱風北上，24日至29日將引進西南氣流，西半部防大雨

氣象局說，23日受颱風外圍環流影響，西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，南部地區仍有局部大雨的機率，基隆北海岸及東北部沿海可能有長浪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」中也表示，明天（24日) 台灣附近受巴威引進的西南風（俗稱颱風尾）影響，並將持續至28日，西南風所挾帶的水氣，26日起有愈來愈濕、影響加劇的趨勢。

氣象局預測，隨著颱風北上遠離，逐漸引進西南氣流，24日、25日受西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，26日至29日西南風增強，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨。

根據氣象局最新颱風消息，巴威晚間11時30分位置在台北東北東方海面，以每小時8轉11公里速度向東北東移動，暴風圈已脫離台灣北部及東北部近海。預計未來仍有持續增強且暴風圈亦有擴大的趨勢。

吳德榮表示，歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模式50次模擬顯示，巴威未來路徑及強度變化也有類似的預測，但50次模擬路徑的分布，從韓國西側海面，直撲中國東北的機率已見提高。