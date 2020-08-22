擋人財路？普丁政敵納瓦尼疑遭下毒 再掀俄國政壇風雲

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）普丁政權對打擊政敵向來不手軟，反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）20日疑遭下毒後昏迷不醒，經過一番折騰與國際施壓，終獲當局同意轉赴德國接受治療。戲劇化的發展，再次讓外界見識到，在俄國從政，過著的是有如在刀口上舔血的日子。

44歲、律師出身的納瓦尼，以揭弊打貪聞名，被視為是總統普丁的眼中釘。他20日搭機前往莫斯科時突陷入昏迷，其陣營強烈懷疑是他上機前喝下的紅茶遭到下毒。如此諜報電影才有的下毒情節，其實在俄國並不陌生。

美聯社指出，意外發生後，班機緊急迫降西伯利亞鄂木斯克（Omsk），其妻想將納瓦尼轉院至德國一家專治俄國異議人士的醫院，卻遭院方刁難，指其狀況不穩，不宜移動。在德國專家親自背書下，院方才勉為同意，總算化解了他在醫院遭遇不測的風險。

納瓦尼遭此劫難，對四面楚歌的俄國反對陣營不啻為一大打擊，畢竟他代表的是力抗普丁強權的在野領袖，歷風霜雨雪不改其志。他向來不畏強權，創立的反貪基金會（Anti-Corruption Foundation）致力揭發俄國官員惡名昭彰的貪腐情事，由於攸關人民荷包，其訴求格外能獲得升斗小民共鳴。

除了善用社群媒體、撰寫諷刺文章，要在艱險的政治環境中求生，納瓦尼也很懂得苦中作樂。多次遭到逮捕迫害，他都能推文自我揶揄。2017年，他被不明人士以綠色消毒劑攻擊臉部，導致一隻眼嚴重灼傷，但他的反應竟然是，拍了一支短片，自嘲像「綠巨人浩克」。

去年莫斯科市議會選舉前，納瓦尼曾參與示威活動，抗議政府禁止無黨籍人士參選，當時他就曾莫名生病送醫。至於送醫原因，官方說法是「過敏」，但支持者與部分醫師都相信，絕對是遭到下毒。

2017年，納瓦尼遭攻擊致眼部受傷（圖／美聯社）