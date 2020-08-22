台灣普篩為何不可行？ 陳時中：偽陽性恐拖垮醫療體系

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）彰化衛生局自行擴大篩檢無症狀者一事，引發軒然大波，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日在記者會中再親上火線，苦口婆心地重申，若入境普篩，台灣醫療體系恐怕會因此崩潰。

陳時中以數據說明，以1月入境至今25萬人來算，假設全面普篩，代價約新台幣8億多，而根據盛行率0.2%推測，約有500人感染。然而，500人中，只有450例陽性個案，卻有50例會是偽陰性，意味這50人會誤認為自己並無感染，而在社區趴趴走，成為社區感染隱憂。

因此，陳時中認為，檢疫隔離絕對比普篩重要，一旦入境人士全數遵守14天隔離準則，傳染力也會大大降低，幾乎沒有傳播風險。

若普篩加上檢疫，會產生12,925個偽陽性案例，依照現行規定，這些健康人士勢必得全數送醫，至少須採檢2次、住院5、6天才能出院，台灣僅有的醫療量能根本不足以支應。將這些無病者送至醫院，除了增加院內交叉感染風險，這大規模疫調也會拖垮航空業，因接觸的航空公司機組員必全數隔離，國外也得啟動相關疫調，「那航空公司幾乎都要關了」。

一旦醫療資源遭到占用，真正爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情時，就不再有餘裕治療真正需要的患者，導致醫療體系崩潰，開始社區傳播。陳時中表示，國外很多大量篩檢、大量住院的例子，最後往往是無力再收治病人，將患者放回社區，加上居家隔離未妥善進行，如此惡性循環下，後果就是大規模爆發疫情。

陳時中強調，地方一再宣稱「多做一點不會怎樣」，真的是如此嗎？檢驗陰性恐怕只是當下未驗出病毒量，或病毒量低，但不代表一定安心，若因為陰性就降低警覺性，不再確實隔離，就會成了防疫大破口。